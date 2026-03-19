경기도교육청이 학교에 설치된 연료전지를 학교 운영비 절감과 온실가스 감축에 적극 활용하는 방안을 추진한다.

도교육청은 연료전지를 급식실 온수 사용 유형과 연계해 활용하는 '전기·온수 통합 활용모델'을 구축하고 신축학교를 중심으로 적용한다고 19일 밝혔다.

연료전지는 도시가스를 이용해 전기와 열을 동시에 생산하는 신에너지 설비다. 그동안 학교 현장에서는 전기 생산 위주로 운영하고 발생 온수는 활용하지 못하면서 설비 가동률 저하와 경제성 논란이 지속돼 왔다.

이에 도교육청은 특정 시간대(11시~15시)에 집중되는 학교 급식실의 온수 사용 유형에 착안해 연료전지에서 발생하는 온수를 급식실 온수에 우선 활용하는 표준 운영모델을 마련했다.

연료전지에서 발생하는 40℃ 온수를 먼저 온수탱크에 저장한 뒤 가스온수기에서 60℃로 재가열해 활용하는 '병행운전 모델'을 적용하면 연간 가스요금을 약 22~43%(약 300만~350만 원) 수준으로 절감하는 효과가 예상된다.

특히 도내 신축 예정(2027~2029년) 초중고 24곳에 적용하면 연간 6000만원을 절감할 수 있을 것으로 분석된다.

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도교육청은 앞으로도 학교 시설의 에너지 절감과 탄소중립 실현을 위한 다양한 정책을 발굴해 지속적으로 추진할 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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