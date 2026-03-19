플랫폼 거치지 않는 개인 간 판매 단속

빌딩 통제 등 26만명 인파 관리 대책 마련

서울시, 행사 관련 정보 실시간 업데이트

"500달러부터 흥정해볼까."

오는 21일 광화문 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 국내외 암표·꼼수 거래가 성행하고 있다. 티켓을 구하지 못한 팬들이 서울 광화문 일대에 좋은 자리를 잡기 위해 '대리 밤샘' 아르바이트를 구하는 글까지 올리고 있다. 경찰은 암표 거래를 집중 단속하는 한편, 모든 경비·형사 등 기능을 총동원해 시민들의 안전 관리에 총력 대응할 방침이다.

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장 일대에 무대가 설치되고 있다. 2026.3.16 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

19일 레딧(Reddit) 등 해외 커뮤니티에는 BTS 컴백 공연 티켓 양도 또는 거래를 유도하는 게시글이 다수 게재됐다. 애초 무료 예매로 진행된 티켓이지만 "한국 방문이 어려워져 212달러(약 31만원)에 양도한다", "500달러(약 74만원)부터 개인 메시지를 주면 조율해보겠다" 등 사례가 다수 확인된다. 티켓 플랫폼을 거치지 않고 개인 간 판매는 '암표 거래'에 해당한다.

국내에서도 '신종 알바'가 등장하는 등 BTS 공연을 보기 위한 과열 경쟁이 계속되고 있다. 최근 각종 사회관계망서비스(SNS)와 카카오톡 오픈채팅 등에서는 좋은 자리를 선점하기 위해 '대리 밤샘' '줄서기 알바' 등을 모집하는 글이 확산 중인 것으로 나타났다. '꼼수 관람'을 노리는 팬들도 있다. 공연이 광화문 일대에서 진행되는 만큼 주변 고층 빌딩 옥상에서 무대를 내려다보거나 공연장에 우회 진입할 방법을 찾겠다는 것이다.

경찰과 서울시는 옥상·우회 진입 등 문제를 사전 차단하기 위해 광화문 일대 각 건물 보안담당자와 안전관리를 협의하고 있다. 광화문역과 시청역, 경복궁역은 행사 당일 오후 2~3시부터 모든 출입구가 폐쇄되고 광화문 주변 빌딩 31곳은 진입이 전면 통제될 예정이다. 지하철 환기구 추락 사고에 대비해 환기구 주변에는 안전 펜스를 설치했다.

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 앞두고 서울 종로구 광화문 광장 일대에 공연 무대 설치 작업이 한창 진행되고 있다. 2026.3.16 조용준 기자 원본보기 아이콘

경찰은 '암표 거래' 차단에 수사 역량을 집중하고 있다. BTS 공연 티켓 사기 게시글 111건을 차단했고 매크로 의심 사례 등 수사에 착수했다. 이 밖에도 공연 당일 최대 26만명에 달하는 인파가 광화문에 몰릴 것으로 보고 관리 대책을 마련하고 있다. 서울경찰청은 경비·형사·사이버·범죄예방 등 모든 기능을 총동원해 교통 통제와 범죄 예방에 나설 방침이다.

서울시는 시 홈페이지 종합 안내 페이지를 통해 교통·안전 및 편의시설 정보를 실시간 업데이트하고 있다. 이를 통해 ▲지하철 무정차 통과 정보 ▲임시 우회 운행 버스 노선 등 대중교통 운행 사항 ▲차량 통제 구간 ▲행사장 내 반입 불가 품목 ▲공연장 인근의 화장실 등 필수 정보를 확인할 수 있다.

행사장 인근 도로는 20일 오후 9시 세종대로 통제를 시작으로 사직로는 21일 오후 4시, 새문안로는 오후 7시부터 전면 통제된다. 행사 종료된 이후인 오후 10시까지 광화문역, 시청역, 경복궁역은 무정차 통과하므로 인근 역사까지 이동해 지하철을 이용해야 한다.

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시내버스는 경찰의 교통 통제에 따라 임시 우회 운행한다. 세종대로, 사직로, 새문안로 등을 경유하는 51개(마을, 경기 등 포함 시 86개 노선) 노선을 우회 운행할 예정이다. 20일 오후 9시부터 세종대로 통제구간을 우회 운행을 시작하며, 21일 오후 4시부터는 사직로, 새문안로 통제구간을 우회 운행한다. 행사 종료 후인 오후 11시부터는 정상 운행한다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr

이지예 기자 easy@asiae.co.kr

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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