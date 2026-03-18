WBC 결승전서 3-2 승리

로드리게스 4.2이닝 무실점 역투

수아레스 9회초 1타점 결승 2루타

베네수엘라가 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 처음으로 우승했다.

17일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 열린 WBC 결승전 미국과의 경기에서 3-2로 이겼다. 8강에서 일본, 4강에서 이탈리아를 제압하고 처음으로 결승 무대에 오른 베네수엘라는 세계 최강 전력을 구축한 미국마저 꺾었다. 이전 최고 성적은 17년 전 2009년 대회 준결승 진출이다. 당시 한국에 2-10으로 졌다.

베네수엘라 선발 에두아르도 로드리게스는 4.2이닝 1안타 무실점 4삼진을 잡아내는 역투를 펼쳤다. 타선에는 에우헤니오 수아레스가 9회초 좌중간에 떨어지는 1타점 결승 2루타를 터뜨렸다.

이번 결승전은 경기 전부터 뜨거웠다. 미국이 지난 1월 군사 작전으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 이래 두 나라의 갈등이 첨예한 가운데 벌어졌다.

기선은 베네수엘라가 잡았다. 3회초 1사 2·3루에서 마이켈 가르시아의 중견수 희생플라이로 1-0으로 앞서 나갔고, 5회초 선두타자 윌리어 아브레우의 가운데 담장을 훌쩍 넘기는 솔로 아치를 그려 2-0까지 달아났다. 미국의 반격도 만만치 않았다. 0-2로 뒤진 8회말 2사 1루에서 브라이스 하퍼가 비거리 130m짜리 중월 투런 홈런을 터뜨려 승부를 원점으로 돌렸다.

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베네수엘라는 9회 마지막 공격에서 일을 냈다. 2-2이던 9회초 무사 2루에서 수아레스가 다시 승부를 뒤집는 2루타를 쳐냈다. 베네수엘라는 9회말 마무리 투수 대니얼 팔렌시아가 1이닝 3삼진 무실점으로 막아내 우승의 기쁨을 만끽했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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