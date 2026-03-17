도널드 트럼프 미국 대통령이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 요구한 호르무즈 해협 함정 파병과 관련해 조현 외교부 장관은 답변하기 곤란하다고 밝힌 데 반해 안규백 국방부 장관은 공식 요청이 없었다고 말했다.

조 장관은 17일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 더불어민주당 김상욱 의원으로부터 파병 관련 공식·비공식 요청이 있었는지 질문을 받고 "요청이라고 할 수도 있고 안 할 수도 있고 그런 상황"이라는 모호한 답변을 내놨다.

그는 "파병 그 자체에 대해서는 미국 측과 논의가 있었느냐에 대해 저로서는 현재로서는 답변드리기 참 곤란하다"고 덧붙였다.

그러면서 "언론에 보도되는 바와 같이 조금 혼란스러운 상황"이라며 "호르무즈 해협 이슈와 관해서 트럼프 대통령의 SNS라든지 이런 것들에 주목하면서 한미 간 다양한 채널을 통해서 현안에 대해 긴밀하게 소통하고 있다"고 말했다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회에 출석, 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 함정 파병 요구와 관련해 "공식 요청을 받은 바가 없다"며 "SNS에 메시지를 남긴 건 공식 요청이라고 판단하지 않는다"고 답했다.

공식 요청의 기준에 대해서는 "문서를 접수하든지, 문서 수발 전이라도 양국 (국방)장관끼리 어떤 협의를 하든가, 이런 절차를 공식적으로 거쳐야 하지 않겠느냐"고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 14일(현지시간) 트루스소셜에 "바라건대, (호르무즈 해협 봉쇄의) 영향을 받는 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 다른 국가들이 이곳으로 함정을 보낼 것"이라고 적었다.

이후 조 장관은 전날 미측의 요청으로 마코 루비오 국무부 장관과 통화했고, 루비오 장관은 통화에서 호르무즈 해협 안전 등을 위해 여러 국가의 협력이 중요하다고 언급했다.

루비오 장관이 트럼프 대통령의 SNS 메시지를 정부 차원에서 공식화하려는 것 아니냐는 관측이 제기됐다.

두 장관의 답변에 비춰 트럼프 대통령은 SNS를 통해 공개적으로 함정 파병을 요청했지만, 미측에서 구체적인 요청사항을 우리 측에 전달하지는 않았을 것이라는 관측이 나온다.

외교부 당국자는 이날 조 장관의 모호한 발언과 관련해 "외교적 소통은 1회로 끝나는 게 아니라 계속되는 과정"이라며 "미국이 관련 구상을 어떻게 구체화하고 발전시켜나가는지 지켜보면서 우리 대응도 검토해 나가겠다는 것"이라고 설명했다.

미측에서 조만간 '호르무즈해협 호위 연합'과 같은 구체적인 다국적 협력 방안을 내놓으면서 파병을 공식 요청하면 우리 정부의 고심이 깊어질 것으로 보인다.

아덴만에 파병된 청해부대(대조영함)는 이란의 드론 및 미사일 공격이 예상되는 호르무즈 해협에서 민간 선박 호위 임무를 수행할 준비가 돼 있지 않은 것으로 알려졌다.

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안 장관은 "아덴만에 나가 있는 청해부대는 우리 상선 보호와 해적 퇴치가 주 임무인데 호르무즈 해협은 실질적인 전쟁 상황 아니냐"면서 "그렇다면 헌법 60조 2항에 의거해 반드시 국회 동의가 필요한 사항이라고 판단한다"고 말했다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



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