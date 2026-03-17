‘구미 현안 해결을 위한 특별위원회’

경북 구미시의회 '구미 현안 해결을 위한 특별위원회'(위원장 김춘남)는 지난 16일 구미시 관내 주요 도시재생 거점시설 8개소를 대상으로 현장 방문을 실시하고 도시재생사업 운영 실태와 향후 발전 방향을 점검했다.

'구미 현안 해결을 위한 특별위원회'(위원장 김춘남)는 구미시 관내 주요 도시재생 거점시설 8개소를 대상으로 현장방문을 실시하고 도시재생사업 운영 실태와 향후 발전 방향을 점검/구미시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 현장 방문은 선주원남동, 원평동, 금오시장 일대의 사업 성과를 확인하고 시설 활성화를 독려하기 위해 추진됐다. 위원회는 ▲선주원남동 '금리단 상생팩토리' 및 '행복놀이터(경로당)'▲원평동 '생활문화센터'등 기존 운영 중인 시설을 찾아 이용 현황을 면밀히 살피는 등 주민 체감형 서비스 제공 여부를 집중 점검했다.

특히 금리단 상생팩토리를 방문한 위원들은 운영 실태를 확인하고, 단순한 시설 운영에 그치지 않고 협동조합의 자생력을 높일 수 있는 수익 사업 등 지속 가능한 운영 방안에 대해 심도 있는 검토가 필요하다고 당부했다.

이어 ▲금오시장 도시재생 현장을 방문해 최근 준공된 '어린이문화공간 상상'의 내부를 점검하며, 향후 이곳에 들어설 장난감도서관, 공동육아나눔터 등의 운영 계획을 확인했다. 또한 2027년 완공 예정인 '건강 커뮤니티 카페(행복)', '상상어울림플랫폼(소통)'에 대한 추진 현황도 함께 살피며 사업 전반을 점검했다.

특별위원회 위원들은 향후 거점시설 일대가 지역의 새로운 문화 거점으로 자리 잡을 수 있도록 운영상의 미비점을 보완하는 등 철저한 사후 관리와 주민 참여 기반의 운영 체계 마련을 당부했다.

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김춘남 위원장은 "이번에 방문한 행복놀이터나 청년·소상공인 상생센터 등은 지역 주민과 청년들에게 꼭 필요한 공간들"이라며, "이미 운영 중인 곳은 활용도를 극대화하고, 조성 중인 금오시장 거점시설 등은 주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 시설로 조성될 수 있도록 의회 차원의 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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