수중 작업 중 구조물 사이 끼인 것으로 추정

전남 목포시 삽진산단 인근 해상에서 수중 작업을 하던 잠수사가 숨지는 사고가 발생했다.

목포해양경찰서에 따르면 17일 오후 2시 51분께 전남 목포시 삽진산단 인근 조선소 해상에서 "사람이 물에 빠졌다"는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 해경은 물에 빠진 2명을 구조했으나, 이 가운데 의식이 없는 상태로 구조된 A씨(50대·남)는 심폐소생술을 받았으나 끝내 숨졌다.

A씨는 당시 플로팅 도크를 부상시키는 작업에 투입된 잠수사로, 작업 중 도크 일부가 급상승하면서 잠수작업선과 구조물 사이에 끼인 것으로 추정되고 있다.

함께 구조된 잠수작업선 선장 B씨(40대·남)는 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

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해경은 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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