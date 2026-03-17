카카오뱅크 모바일 앱 한때 접속 안 돼…"복구 완료"

17일 오후 한때 인터넷전문은행 카카오뱅크의 모바일 앱 접속이 되지 않아 이용자들이 불편을 겪었다.

금융권에 따르면 이날 오후 3시35분께부터 약 20분간 카카오뱅크 모바일 앱에 접속이 되지 않는 오류가 발생했다.

카카오뱅크 앱에 접속할 경우 '사용자가 많아 접속이 지연되고 있다'는 안내 문구가 뜨고 대기 인원이 최대 10만명 이상, 예상 대기 시간이 수분부터 길게는 3시간 이상 등으로 표시됐다. 대기 시간이 지난 뒤에도 '접속량이 많아 서비스 이용이 어렵다'는 안내가 다시 뜨면서 앱에 접속이 불가능했다.

이후 오후 3시55분께 오류가 복구돼 현재는 정상적으로 앱 사용이 가능하다고 카카오뱅크는 밝혔다.

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카카오뱅크 관계자는 "내부 시스템 변경 과정에서 프로그램 충돌이 발생했다"며 "동일한 문제가 반복되지 않도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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