펜타닐 구매·남편 생명보험 가입도

최소 25년형~최대 종신형 가능

남편을 독살한 후 동화책을 출판한 쿠리 리친스. 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

남편을 독살한 뒤 추모 동화책을 출간한 혐의를 받는 미국 작가의 재판이 사건 발생 3년 만에 열린 가운데, 배심원단이 가중살인 혐의를 인정함에 따라 최소 징역 25년형이 확정됐다. 최대 종신형까지 가능한 상황이다.

16일(현지시간) AP통신 등 현지 매체에 따르면 유타주 서밋 카운티 법원 배심원단은 가중살인 등 혐의로 기소된 쿠리 리친스(35)에게 유죄 평결을 내렸다.

검찰은 리친스가 2022년 3월 4일 남편 에릭 리친스에게 치사량의 펜타닐을 먹여 살해했다고 판단했다. 부검 결과, 피해자의 체내에서는 치사량의 약 5배에 달하는 펜타닐이 검출됐다.

검찰 측은 또 리친스가 사건 당시 부부 침실에서 잠들어 있던 남편에게 약물이 섞인 음료를 제공한 것으로 의심했다. 남편 사망 직전 지인을 통해 펜타닐을 구매했으며, 남편 명의의 생명보험에 추가 가입한 뒤 수혜자를 자신으로 변경하는 등 금전적 이득을 취할 준비를 했다는 게 검찰 측 주장이다.

이에 배심원단은 살인 미수, 위조 및 보험금 사기 혐의에 대해서도 유죄를 인정했다. 리친스는 지난 2022년 2월 밸런타인데이에도 펜타닐이 든 샌드위치를 남편에게 먹여 정신을 잃게 하는 등 살인을 시도한 것으로 드러났다.

재판 과정에서 공개된 리친스의 휴대전화에서는 '펜타닐 치사량', '호화 교도소', '독살 시 사망진단서 기록' 등에 대한 인터넷 검색 기록이 나왔다.

리친스는 2023년 5월 체포되기 직전 부모를 잃은 슬픔에 대처하는 법을 다룬 아동용 도서인 '나와 함께 있나요?'를 자가 출판했다. 이 책은 리친스가 대필 작가를 고용해 쓴 것으로 밝혀졌다.

검찰은 리친스가 도서 출판을 통해 스스로 '남편을 잃고 슬픔을 극복하는 미망인'으로 포장하면서 살인을 은폐하려 했다고 지목했다. 반면 리친스 측 변호인은 '검찰의 주장은 정황증거에 의존한 추측'이라며 무죄를 주장했으나 배심원단은 이를 받아들이지 않았다.

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이날 배심원단이 가중살인 혐의를 인정함에 따라 리친스는 최소 25년형에서 최대 종신형에 처해질 수 있다. 법원은 오는 5월 13일 최종 형량을 선고할 예정이다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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