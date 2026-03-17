'유가·환율 급등'…충남, 500억 긴급자금 투입 '비상경제 체제' 가동



수출 지연·원자재 차질 현실화…유류 점검·공공요금 동결까지 총력 대응



중동발(發) 지정학 리스크가 유가와 환율 급등으로 이어지며 충남 지역경제에 직접적인 충격을 가하고 있다.

충남도는 수출 차질과 원자재 수급 불안이 현실화되자 500억 원 규모 긴급 자금을 투입하고, 유류 가격 관리와 공공요금 동결 등 '비상경제 대응 체제'를 본격 가동했다.

충남도는 17일 도청에서 '중동지역 위기 관련 비상경제대응 TF 회의'를 열고 경제 충격 최소화를 위한 대응 상황을 점검했다.

이번 회의는 지난 10일 긴급 경제상황 점검회의 이후 후속 조치 이행 상황을 확인하고 대응 방안을 구체화하기 위해 마련됐다.

도에 따르면 현재까지 도내에서는 수출 지연·취소를 겪은 기업이 5곳, 원자재 수급 차질을 빚은 기업이 4곳으로 파악됐다. 국제 유가와 환율 등이 상승하면서 제조업과 수출기업의 비용 부담이 급격히 커지는 상황이다.

도는 500억 원 규모의 '긴급 경영안정자금'을 신설해 피해 기업당 최대 5억 원을 지원하고, 1년간 3.0% 이자를 보전한다.

또 충남경제진흥원에 긴급지원센터를 설치해 기업 애로사항을 실시간으로 접수·관리하고 있다.

도는 정부의 석유제품 최고가격제 시행에 맞춰 도와 시군, 한국석유관리원, 경찰이 합동으로 주유소 점검에 나섰다.

아울러 품질과 정량, 가격표시 준수 여부를 집중 점검해 시장 혼선을 차단한다는 방침이다.

이밖에도 ▲지방공공요금 상반기 동결 ▲수출 피해 기업 가점 부여 ▲무역보험공사 신속 보상 연계 등 민생 안정과 기업 지원 대책 등도 추진 중이다.

도는 중앙정부 비상대응반과 연계한 24시간 상황 관리 체계를 유지하며, 위기 장기화 가능성에 대비해 추가 대응책도 단계적으로 마련할 계획이다.

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도 관계자는 "중동 위기 장기화 가능성을 염두에 두고 피해 상황을 면밀히 점검하고 있다"며 "기업과 도민의 부담을 최소화할 수 있도록 대응을 지속 강화하겠다"고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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