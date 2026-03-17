순대국집 미수금 4000만원 의혹

MBC '나 혼자 산다' 화면캡처 AD 원본보기 아이콘

배우 이장우 측이 국밥집 '호석촌'의 식자재 대금 미지급 의혹에 대해 거래처에 대금을 모두 정산했다며 관련 내역을 공개했다.

이장우 소속사 후너스엔터테인먼트는 17일 입장문을 내고 "호석촌은 납품 대금 전액을 계약상 거래처인 주식회사 무진에 이미 지급했다"며 "이후 무진이 납품업체인 A업체에 대금을 지급하지 않으면서 문제가 발생했다"고 밝혔다. 소속사는 호석촌이 무진에 대금을 지급한 내역서도 증거로 함께 제출했다.

소속사 측은 "A업체와 호석촌 또는 이장우 간에는 직접적인 계약 관계가 없으며 이장우가 대금을 지급하지 않았다는 보도는 사실이 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "무진은 호석촌의 지분을 보유한 적이 없으며 이장우 또한 무진과 아무런 관련이 없다"고 덧붙였다.

납품업체 측이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 연락을 시도했으나 답변을 받지 못했다는 주장에는 "하루 수십 건 이상의 메시지가 수신되는 구조상 팔로우하지 않은 계정의 메시지를 제때 확인하지 못한 것일 뿐 고의적인 회피는 아니다"라고 해명했다.

다만 소속사는 "거래 구조 속에서 중간업체의 이행 여부를 충분히 살피지 못한 점은 도의적 책임을 느낀다"며 사안의 원만한 해결을 위해 협조하겠다는 뜻을 전했다.

앞서 연예매체 디스패치는 호석촌에 돼지 부속물을 납품한 A업체가 8개월째 대금을 정산받지 못해 미수금이 4000만원이 넘는다고 보도했다. 보도에 따르면 A업체는 2023년 11월부터 2025년 5월까지 1년 6개월 동안 식자재를 납품했다. A업체 관계자는 "방송에서 돼지머리를 삶았을 때는 '내 가게'라고 홍보하더니 미수금이 쌓이니 친구가 운영하는 가게라고 한다"며 미지급 대금 상환을 촉구했다.

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실제로 이장우는 여러 방송과 웹예능에서 호석촌을 직접 운영하는 가게로 소개해 왔다. 지난해 5월 한 지상파 예능 프로그램에서는 20년 지기 친구를 소개하며 호석촌을 공동 운영하고 있다고 언급했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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