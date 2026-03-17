韓 수출 1위 품목수, 5년 연속 세계 10위…메모리 반도체도 1위 탈환

무협, 수출 시장 품목 분석 보고서 발간

변압기·마스크팩 등 20개 품목 새로 1위

SSD·차량용납축전지 등 5년 연속 1위 수성

우리나라가 2024년 총 81개 제품에서 수출 시장 점유율 1위를 기록하며 5년 연속 세계 10위 자리를 지킨 것으로 나타났다. 특히 한국의 최대 수출 품목인 메모리 반도체가 5년 만에 중국을 제치고 왕좌를 되찾았다.

한국무역협회 국제무역통상연구원은 17일 '세계 수출시장 1위 품목으로 본 우리 수출의 경쟁력'을 통해 이같이 밝혔다. 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국(2087개)이다. 독일(520개), 미국(505개), 이탈리아(199개), 인도(172개)가 뒤를 이었다.

우리나라는 세계 점유율 1위 품목 81개 가운데 20개가 2024년에 새로 1위를 차지했다. 대표적으로 우리나라 최대 수출 품목인 메모리반도체가 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 제품의 선전으로 5년 만에 중국을 제치고 세계 1위를 탈환했다.

북미 중심의 전력 인프라 수요 확대에 따른 변압기와 더불어 K뷰티 열풍에 힘입은 마스크팩이 각각 세계 1위로 신규 등극했다.

기존 1위 제품들의 수성도 돋보였다. 총 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 특히 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제치고 처음 1위를 차지한 이후 5년 연속 1위를 지켰다. 이밖에 차량시동용 납축전지, 차부품용 고무 등 전통산업에서도 1위를 수성했다.

반면, 2023년에는 1위였으나 2024년에 순위가 하락한 품목은 17개로 조사됐다. 액체운송선박(유조선 및 LNG선)의 경우 중국의 저부가가치 유조선 중심의 대량 수주전략으로 1위를 내줬으나, 최근 우리나라의 액화천연가스(LNG)선 수주 호황으로 2025년에는 1위를 재탈환할 것으로 예상된다.

일본과의 경쟁력 격차 축소도 확인됐다. 2020년 대비 2024년 일본의 1위 품목 수는 159개에서 118개로 41개나 급감한 반면, 우리나라는 81개를 견조하게 유지했다. 이에 따라 양국 간 1위 품목 수뿐만 아니라 세계 순위 격차도 축소되는 흐름을 보였다.

한편, 수출액 1억달러 이상이면서 세계 점유율 2~10위인 품목 가운데 2020년→2022년→2024년에 걸쳐 순위가 단계적으로 상승한 품목은 19개로 집계됐다. 이는 주요 수출 강국과 비교해 수출 1위 품목 수 대비 순위 상승 품목의 비율이 상대적으로 높은 수준으로, 향후 세계 1위 수출 품목이 확대될 가능성이 큰 것으로 풀이된다.

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홍지상 한국무역협회 실장은 "분석 기간에 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 많이 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"며 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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