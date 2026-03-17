유관 부서 협력…통합 지원 체계 구축

"안정적 학교생활 위해 지원 다 할것"

서울시교육청은 중동전쟁으로 인해 현지에서 긴급 귀국한 학생들을 위한 원스톱 창구를 운영하기로 했다.

서울시교육청은 17일 중동전쟁 관련 귀국 학생 지원 원스톱 대응 체계 운영계획을 수립하고 긴급 대응 지원에 나선다고 밝혔다.

정근식 서울시교육감. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 계획은 분쟁 지역 귀국 학생들이 겪는 어려움을 해결하기 위해 마련됐으며, 유관 부서가 협력해 통합 지원 체계를 구축한다.

먼저 긴급 상황에 대비한 귀국 학생의 신속한 학교 적응 원스톱 창구를 운영한다. 최근 학생들이 귀국 즉시 학교에 복귀해 적응할 수 있도록 복잡한 교육행정 절차 정보를 안내하고 학교 복귀 시간을 최소화한다. 1396서울교육 콜센터를 통해 긴급 대응반을 운영해 학부모·학생의 필요한 부분에 대하여 원스톱으로 안내한다.

또한 단계적으로 유··초중등 학생들의 학교급에 맞는 단계적인 안내와 함께 부서 협업을 통해 학생들의 심리지원, 돌봄 등을 추가 지원해 학습권을 보호한다.

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정근식 서울시교육감은 "예상치 못한 분쟁으로 인해 갑작스럽게 귀국한 학생들이 하루빨리 일상으로 돌아와 안정적인 학교생활을 할 수 있도록 교육청이 할 수 있는 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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