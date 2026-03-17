기획예산처 장관 후보자 민생 정책 간담회

"재정을 통해 성장과 분배가 선순환해야"

박홍근 기획예산처 장관 후보자는 "중동지역 불확실성과 유가 상승이 사회경제적 약자의 삶을 위기로 몰 수 있다"면서 "외부 충격으로 인한 대응에 재정이 적극 역할을 해야 한다"고 말했다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자가 3월 17일 오후 서울 중구 예금보험공사에서 열린 '민생안정 분야 정책간담회'를 주재, 모두발언을 하고 있다. 기획예산처 AD 원본보기 아이콘

박 후보자는 17일 민생을 주제로 정책 간담회를 열고 이같이 말했다. 이번 간담회는 향후 기획처가 추진할 민생경제 지원방향 및 우선순위 결정, 중장기 전략과제 마련과 관련해 현장의 생생한 목소리를 듣기 위해 마련됐다.

박 후보자는 인사말에서 "우리 국민의 삶의 만족도는 OECD 대비 여전히 낮은 수준"이라며 AI 대전환, 인구절벽, 지방소멸 등 경제 사회 환경이 급변하고 있어 국민들의 불안감이 높아질 수 있는 상황"이라고 진단했다. 이어 "이러한 때일수록 정부가 적재적소에서 국민의 삶을 살피고 경제·사회 구조를 큰 틀에서 재설계하는 것이 중요하다"고 강조했다.

박 부호자는 "다 함께 잘사는 따뜻한 공동체 구현을 소명으로 생각하고 있다며"며 "재정을 통해 성장과 분배가 선순환하고 도약의 사다리가 작동해 '국민 모두의 성장에 밑거름'이 되는 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

특히 청년·소상공인·장애인 등 사회적 관심이 필요한 계층을 지원하는 사업을 꼼꼼히 살펴보겠다고 강조했다. 박 후보자는 "공공일자리 확대와 더불어 민간에서 좋은 일자리가 계속 만들어지도록 기술발전과 일자리가 공존할 수 있는 방안을 모색하는 데에도 노력하겠다"며 "지방과 중소·벤처기업이 성장의 축으로 자리매김할 수 있도록 지역주도 성장과 상생을 위한 지원 강화가 중요하다"고 언급했다.

이날 간담회에는 송치영 소상공인연합회장, 성미숙 여성벤처협회장, 김상현 서울협동조합협의회 회장, 양혁승 경제정의실천시민연합 공동대표, 김설 청년유니온 대표, 윤종술 장애인부모연대 회장, 정흥준 서울과기대 교수, 마강래 중앙대 교수, 김태완 보건사회연구원 선임연구위원이 참석했다.

참석자들은 골목상권, 노동시장, 청년 등 다양한 분야에서 체감경제의 어려움이 지속되고 있다고 지적하면서 민생여건을 개선하고 촘촘한 사회안전매트를 구축하는 데 있어 기획예산처의 전략적 대응이 긴요하다는 데 의견을 같이했다고 기획처는 전했다.

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특히 에너지·농수산물·공공요금 등 저소득층 지원을 강화하고, 중장기적으로 사회보장 개편방향을 모색해 기본사회를 구현해야 한다고 조언했다. 베이비부머 세대를 대상으로 일자리 연계형 귀촌모델을 도입하자는 제안도 나왔다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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