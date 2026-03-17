지진피해 특별재생사업 일환…주민 소통 공간 및 주차난 해소 거점 마련

총 38억 투입해 60면 주차장과 카페 조성, '행복도시 흥해' 도약 박차

포항시는 17일 흥해읍 옥성리에서 지역 주민과 관계자 등 150여 명이 참석한 가운데 '북송둘레길 주차장 및 마을커뮤니티카페 준공식'을 개최했다.

이번 사업은 지난 11.15 포항촉발지진으로 침체된 흥해 지역의 경제 활성화와 공동체 회복을 위해 추진 중인 '11.15 포항 흥해 지진피해지역 특별재생사업(이하 흥해특별재생사업)'의 하나로 마련됐다.

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이날 행사에는 김복수 도시안전주택국장과 김일만 포항시의회 의장을 비롯해 시·도의원, 자생단체 관계자, 주민 등이 참석해 준공을 축하했다.

북송둘레길 주차장과 마을커뮤니티카페는 주민들의 주차난 해소는 물론, 이웃 간 소통을 돕는 거점으로서 공동체 회복에 큰 시너지를 낼 것으로 기대된다.

포항시 관계자는 "이번 준공식은 지진의 상흔을 지우고 희망을 채워가는 새로운 변화의 전환점"이라며, "앞으로도 주민들이 실질적으로 체감할 수 있는 안전하고 풍요로운 문화 선진도시 포항을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편 포항시는 흥해특별재생사업을 통해 흥해복합커뮤니티센터, 공공도서관 및 아이누리플라자, 북구보건소 및 포항트라우마센터 등을 차례로 건립하며, 지진 피해 극복을 넘어 '행복도시 흥해(興海)'로 도약하기 위한 기반을 다져오고 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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