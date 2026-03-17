스리랑카, 민간 부문에도 주4일 근무제 권고

인도양 섬나라 스리랑카가 중동 전쟁 여파로 인한 에너지 수급 위기를 극복하기 위해 주4일 근무제를 도입했다.

"연료 추가 확보에 차질 생기면 심각한 결과 초래"

지난 15일 스리랑카 콜롬보에서 사람들이 연료 구매를 위해 줄을 서고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 아누라 디사나야케 스리랑카 대통령은 전날 비상 회의를 열어 주4일 근무제를 결정했다. 회의 후 프라바트 찬드라키르티 필수서비스총국장은 모든 정부 기관이 매주 수요일을 공휴일로 지정하는 주4일 근무제를 18일부터 시행한다고 밝혔다.

찬드라키르티 총국장은 각급 학교와 대학교도 주4일 근무제 적용 대상이라며 이 제도는 무기한 시행된다고 덧붙였다. 그러면서 정부는 모든 공식 행사도 잠정 중단한다며 공무원들도 연료 절감을 위해 가능하다면 재택근무를 해달라고 당부했다. 다만 병원과 항구, 비상 서비스 관련 기관은 평상시처럼 근무를 지속할 것이라고 덧붙였다. 그는 민간 부문에도 주4일 근무제를 시행해달라고 요청했다.

앞서 스리랑카 정부는 지난 15일 연료 배급제 시행에 들어갔다. 이에 따라 자동차 운전자는 주당 15L의 휘발유(또는 경유), 버스 등 대중교통수단은 주당 최대 200L의 연료를 할당받는다. 정부 관계자들은 현재 휘발유와 경유 재고량이 약 6주간 사용할 수 있는 상황이라며 만약 연료 추가 확보에 차질이 생기면 심각한 결과가 초래될 것이라고 경고했다.

파키스탄·방글라데시도 유사 조치 시행

지난 14일 파키스탄 서남부 발루치스탄주 외곽에서 상인들이 연료가 담긴 통을 오토바이에 싣고 이동하고 있다. AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

급등한 국제유가에 대응하기 위해 스리랑카에 이어 파키스탄도 유사한 조치를 내놨다. 파키스탄 정부도 지난 10일 은행을 제외한 정부 기관에 주4일 근무제를 도입하고, 직원 절반가량은 재택근무를 하도록 지시했다. 또 구급차를 제외한 공용 차량에 지급되는 연료 보조금은 앞으로 2개월간 50% 삭감된다. 버스 등을 제외한 전체 공용 차량의 60%도 당분간 운행을 중단할 예정이다. 파키스탄은 연료 대부분을 수입에 의존하는 국가여서 국제유가 변동에 특히 민감한 국가로 꼽힌다.

또 다른 남아시아국가인 방글라데시도 유사한 비상조치를 시행했다. 방글라데시 정부는 이슬람 최대 명절인 '이드 알 피트리'를 앞당겨 최근 전국 모든 대학에 휴교령을 내렸다. 또 이달 26일인 독립기념일을 앞두고 해마다 정부 청사와 쇼핑몰 등지에 설치하던 장식 조명도 축소했다. 1억7000만명이 사는 방글라데시는 석유와 가스 수요의 95%가량을 수입에 의존하고 있다.

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한편 국제유가가 하락세를 보이면서 증시에도 반등 기대가 커지고 있다. 중동 전쟁으로 사실상 봉쇄됐던 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협에서 일부 선박 이동이 재개될 수 있다는 기대가 반영된 영향으로 풀이된다. 16일 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 5.21달러(5.28%) 내린 배럴당 93.50달러에 마감했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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