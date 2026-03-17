코레일, 'NH Pay' 간편결제 신규 도입
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
한국철도공사는 17일 NH농협카드와 열차 승차권 결제에 'NH Pay' 간편결제 서비스를 신규 도입하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
(왼쪽부터) 이민성 코레일 고객마케팅단장과 정영선 NH농협카드 부사장이 17일 업무협약을 체결한 후 기념촬영 하고 있다. 한국철도공사
AD
협약에 따라 앞으로 '코레일톡'을 이용해 열차 승차권을 구매할 때 'NH Pay'로 결제가 가능해진다. 결제 방식을 'NH Pay'로 선택한 후 생체인증 또는 비밀번호 입력으로 승차권 구매를 완료하는 방식이다.
또 내달부터 해외 카드로 결제한 열차 승차권 대금 정산을 NH농협카드가 전담하는 내용도 협약에 포함됐다. 양 기관은 협약을 토대로 향후 'NH Pay' 이용 활성화와 연계 상품 개발 등 마케팅도 공동으로 추진할 계획이다.
이민성 코레일 고객마케팅 단장은 "NH농협카드와 협력해 고객이 열차를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 양질의 서비스와 상품을 지속해 발굴하겠다"고 말했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"역대급 불장에 수십억 벌었어요"…사장보다 많이 ...
AD
한편 코레일톡 간편결제 서비스는 'NH Pay' 외에도 네이버페이, 카카오페이, 토스페이, KB Pay, PAYCO, BC페이북, 신한SOL페이, 내통장결제 등을 이용해 가능하다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>