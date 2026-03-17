'대전테미문학관' 27일 개관



대전창작센터 조각·판화 등 300여 점 '최종태전시관' 4월 공개



소제 중앙문화공원 '이종수도예관' 2026년 9월 착공

이장우 대전시장이 17일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "시민 누구나 일상에서 예술을 경험하고 자부심을 느낄 수 있는 일류 문화도시 대전을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이 시장은 "원도심에 조성되는 '최종태전시관'과 '대전테미문학관', '이종수도예관' 등 특화 문화시설은 예술과 도시재생이 결합한 새로운 문화 거점이 될 것"이라고 강조했다.

이 시장은 원도심 문화자산과 도시재생을 결합한 예술 도시의 청사진을 제시했다.

이번 정책은 문화 인프라 확장을 통해 지역 간 불균형을 해소하고 원도심에 새로운 문화 거점을 조성해 시민이 일상에서 문화예술을 향유할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진된다.

시는 이번 정책을 통해 원도심을 중심으로 3대 특화 문화시설을 조성해 도시재생과 문화예술 활성화를 동시에 추진할 계획이다. 역사적 공간과 현대 예술을 결합해 시민 체감형 문화복지 기반을 구축하는 것을 핵심 방향으로 설정했다.

◆ 최종태전시관

먼저 중구 대종로 대전창작센터를 활용해 '최종태전시관'을 조성한다. 이곳은 한국 현대조각의 거장 최종태 작가의 작품과 아카이브를 전시하는 특화 공간으로, 약 300여 점의 작품을 통해 조각·판화·파스텔화 등 다양한 예술세계를 조망할 수 있도록 구성된다. 국가문화 유산 건축물을 리모델링해 4월 개관할 예정이다.

◆ 대전테미문학관

또한 옛 테미도서관을 활용해 조성되는 '대전테미문학관'은 연면적 1300㎡ 규모의 복합 문화 공간이다. 상설·기획 전시실과 문학콘서트홀, 세미나실 등을 갖추고 시민 참여형 프로그램을 통해 시민들이 문학을 가까이에서 접하고 직접 체험할 수 있는 공간으로 운영할 계획이다. 총사업비 약 98억 원이 투입된 대전테미문학관은 오는 27일 개관한다.

◆ 이종수도예관

이와 함께 동구 소제 중앙문화공원에는 '이종수도예관'이 들어선다. 전시실과 창작스튜디오, 세미나실 등을 갖춘 도예 창작 지원 거점으로 총사업비 158억 원이 투입된다.

2026년 9월 착공해 2027년 10월 개관을 목표로 하며, 신진 도예가 창작 활동 지원과 시민 체험 프로그램을 운영할 예정이다.

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대전시는 이번 사업을 통해 원도심의 역사적 공간과 문화예술을 연결하는 문화 생태계를 구축하고 시민이 일상에서 예술을 경험하는 문화환경을 확대해 나갈 방침이다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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