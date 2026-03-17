국가철도공단은 17일 몽골 현지에서 '울란바토르∼하르호름 철도건설 사전타당성조사 용역' 최종 보고회를 가졌다고 밝혔다.

이 사업은 지난해 5월 K철도 해외개발제도(K-IRD) 프로그램을 통해 추진된다. 용역은 몽골 수도 울란바토르의 인구 집중 문제 해소와 新행정수도 개발 지원에 초점을 맞춰 진행됐다.

17일 몽골 현지에서 '울란바토르∼하르호름 철도건설 사전타당성조사 용역' 최종 보고회가 진행되고 있다. 국가철도공단 AD 원본보기 아이콘

철도공단은 사전타당성조사에서 ▲교통수요 예측 ▲철도 선형계획 및 대안 노선 분석 ▲구조물 계획과 기술적 타당성 검토 ▲경제성 및 재무성 분석 등을 수행하고 新행정수도 경제개발의 기반이 될 철도 기본조사를 완료했다.

이안호 철도공단 이사장 직무대행은 "이번 조사 결과가 향후 본 타당성조사로 연계될 수 있도록 국제금융기구와의 협력을 적극적으로 추진하겠다"며 "이를 계기로 글로벌 철도 시장에서 K철도의 위상이 한층 더 강화되길 바란다"고 말했다.

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한편 철도공단은 2023년 '타반톨고이∼준바얀 신호통신시스템 구축 사업'을 성공적으로 마무리한 데 이어 2024년 580억원 규모의 '울란바토르 지하철 PMC 사업'을 수주하는 등 몽골 현지에서의 K철도 기술 경쟁력을 지속해 입증했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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