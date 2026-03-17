바이오제약기업 메디톡스는 비동물성 액상 보툴리눔 톡신 제제 '이노톡스'의 열 안정성을 입증하는 비교 연구논문이 미용외과 분야의 국제학술지인 '미용성형술 저널 오픈 포럼(Aesthetic Surgery Journal Open Forum)'에 게재됐다고 17일 밝혔다.

메디톡스의 비동물성 액상 보툴리눔 톡신 제제 '이노톡스' 제품. 메디톡스 AD 원본보기 아이콘

해당 연구는 고강도 집속 초음파, 고주파 등의 에너지 기반 미용의료기기(EBD)와의 복합 시술 환경과 유사한 60℃의 고온에서 25분간 '이노톡스'와 비교군인 사람혈청알부민(HSA)을 부형제로 사용하고 있는 분말형 톡신 제제를 노출시켰다. 마우스 반수치사량(LD50)측정법을 기준으로 효능 변화를 분석한 결과, '이노톡스'는 열 환경 노출 후에도 역가가 거의 유지됐지만 비교군은 동일 조건에서 제품별로 최대 51%까지 효능이 줄어든 것으로 나타났다.

연구팀은 '이노톡스'에 함유된 폴리소르베이트20(Polysorbate20)과 L-메티오닌(L-methionine)이 단백질 변성이나 고온의 열로부터 저항성을 갖는 원인으로 추정했으며, 에너지 기반 미용의료기기(EBD)와 복합 시술시 열 안정성이 확인된 '이노톡스'와 같은 보툴리눔 톡신 제제의 선택을 고려할 수 있다고 설명했다.

메디톡스 관계자는 "이번 연구를 통해 에너지 기반 미용의료기기(EBD)와의 톡신 제제 복합시술시 '이노톡스'가 최적화된 옵션으로 고려될 수 있음을 과학적으로 입증했다"며 "앞으로도 경쟁 제품 대비 차별화된 제품력을 바탕으로 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

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한편, 현재 출시된 대다수의 보툴리눔 톡신 제제는 분말 제형으로 시술 전 생리식염수로 희석하는 과정이 필요하다. 반면, 메디톡스가 2013년 세계 최초로 개발한 비동물성 액상 보툴리눔 톡신 제제 '이노톡스'는 이러한 희석 과정이 생략돼 희석 중 발생할 수 있는 오염 가능성을 차단했을 뿐 아니라 시술 편의성도 높다. 또한, 기존 출시된 톡신 제제들이 사람혈청알부민(HSA)을 부형제로 사용한 것과 달리 제조 과정에서 동물유래성분을 배제하고 비동물성 부형제인 폴리소르베이트20과 L-메티오닌을 사용해 동물 유래 성분에 의한 잠재적인 감염 위험성을 줄였다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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