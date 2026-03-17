21억 투입…휴식·문화·야경 명소로 새 단장

인천경제자유구역청은 인천 청라국제도시 호수공원과 커낼웨이에 친수 문화공간 확충 사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

인천경제청은 청라호수공원에 13억원을 들여 시민이 물 가까이에서 머물며 쉴 수 있는 수변 친화형 휴식공간을 조성한다.

청라호수도서관 인근 노후화한 미디어 시설물을 리모델링해 수로형 물길과 체험·휴게공간을 마련하고 커튼 분수, 쿨링포그, 그늘 쉼터를 설치해 여름철 시민의 쾌적한 이용을 돕기로 했다.

야간에는 경관조명을 활용해 물길과 빛이 어우러진 경관을 연출하면서 호수공원을 색다른 분위기를 즐길 수 있는 명소로 만들 계획이다.

청라 호수공원 수변 친화형 휴식공간 조성사업 조감도. 인천경제청 제공 AD 원본보기 아이콘

인천경제청은 수변 공간인 커낼웨이에는 2억5000만원을 투입해 체험형 친수문화공간을 조성한다. 창해문화공원 일원에 친수형 체험공간과 휴게시설 등을 마련해 일상 속에서 시민이 머물며 쉬고 문화를 즐길 수 있는 공간으로 꾸밀 예정이다.

이와 함께 정서진 공원 일원 커낼웨이 구간에 5억4000만원을 투입해 야간 경관을 정비하고 주변 상권을 활성화할 방침이다.

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인천경제청 관계자는 "오는 5∼6월 사업이 완료되면 청라호수공원과 커낼웨이는 청라의 대표 수변 명소로 거듭날 것"이라며 "시민 만족도를 높이고 지역경제도 활성화하는 효과가 있길 기대한다"고 말했다.

청라 커낼웨이 친수 문화공간 조성사업 조감도. 인천경제청 제공 원본보기 아이콘

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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