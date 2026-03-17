강원도, 영월 상동 텅스텐 선광장 준공

반도체·방위산업 핵심자원 국산화 시동

'자원 안보의 중심' 영월 상동광산 재가동

연 2300t 텅스텐 정광 생산…지역경제 활성화 기대

강원특별자치도(도지사 김진태)는 17일 영월 상동에 위치한 ㈜알몬티 대한중석 선광장에서 준공 기념식을 개최했다고 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 준공식에는 김진태 도지사, 루이스 블랙 ㈜알몬티 대표, 최명서 영월군수, 김길수 도의원 등이 참석했다.

텅스텐은 국가 핵심광물 38종 가운데 하나로 반도체와 방위산업 등 국가 전략산업 전반에 활용되는 핵심 자원이다.

특히 영월 텅스텐 광산은 세계 평균 품위(0.18~0.19%)의 약 2.5배에 달하는 0.44% 수준의 고품위 광산으로 평가되며, 추정매장량은 5800만t에 달한다.

이번에 준공된 선광장은 2024년도 4월부터 토목공사를 시작해 조성됐으며, 준공을 계기로 품위 65% 수준의 텅스텐 정광을 연간 약 2300t 생산하게 된다. 이후, 계약에 따라 연간 2100t을 1차적으로 미국에 수출할 예정이다.

향후 공장 증설을 통해 제련 공장까지 구축될 경우 연간 최소 4000t 규모의 산화텅스텐 생산이 가능해질 전망이며, 국내 가공을 통해 산화율 99.9%의 산화 텅스텐 생산이 가능해질 것으로 보고 있다.

김진태 도지사는 "허허벌판이었던 상동광산에 첨단시설이 들어선 선광장 준공식을 하게 돼 감회가 새롭다"며, "텅스텐은 반도체, 방위산업의 필수소재로 아무리 뛰어난 기술이 있어도 원료가 없으면 산업은 움직일 수 없다"며 텅스텐의 중요성을 강조했다.

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이어 "앞으로 제련공장이 완성돼 산화 텅스텐이 생산되면 그때는 반도체 강국 한국이 필요한 국내 수요의 전량을 충당할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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