임직원 350여명 참석

'3GO·3OUT' 퍼포먼스

현대엘리베이터는 17일 충주 스마트캠퍼스에서 '2026년 현대엘리베이터 안전결의대회'를 개최했다고 밝혔다.

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17일 충주 스마트캠퍼스에서 진행한 ‘2026 현대엘리베이터 안전결의대회’에서 임직원이 기념 사진을 촬영하고 있다. 현대엘리베이터 AD 원본보기 아이콘





이날 행사에는 조재천 대표이사와 부문별 임직원, 노동조합 관계자 등 350여명이 참석했으며 산업재해 예방을 위한 실천 방안을 공유했다.



참석자들은 노사 합동 산재 예방 결의문 낭독을 통해 안전 수칙 준수를 다짐했다. 특히 현장 수칙 준수를 시각화한 '3GO·3OUT' 퍼포먼스를 진행하며 현장 내 위험 요소를 원천 차단하겠다는 의지를 보였다. 이어진 특별 교육에서는 현장 사례 중심의 사고 예방 대책과 안전관리 기준이 논의됐다.



조 대표이사는 "안전은 기업 경영에 있어 무엇과도 타협할 수 없는 최우선 가치"라며 "임직원 모두가 안전의 주체라는 책임감을 갖고 현장 중심의 선제적 예방 활동을 실천해 무재해 사업장을 실현하자"고 말했다.



현대엘리베이터는 매년 안전결의대회를 통해 전사적 역량을 결집해오고 있다. 지난해에도 중대재해 예방을 위한 보건 경영 시스템을 강화하는 등 현장 안전 활동을 지속적으로 추진해왔다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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