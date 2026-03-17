"전문성과 디자인 대변"

한샘은 브랜드 전속 앰버서더로 안성재 셰프와 배우 정은채를 발탁했다고 17일 밝혔다.

한샘은 두 인물을 통해 브랜드가 지향하는 프리미엄 가치를 소비자에게 전달할 계획이다. 특히 최고의 완벽함을 추구하는 안성재 셰프의 '전문성'과 배우 정은채의 '세련된 분위기'를 더해, 한샘이 제공하는 실용성과 디자인의 조화로운 주거 솔루션을 선보일 예정이다.

한샘 브랜드 전속 앰버서더 안성재·정은채. 한샘 AD 원본보기 아이콘

한샘은 향후 1년간 두 앰버서더와 함께 '키친'과 '수납' 카테고리를 중심으로 온·오프라인 캠페인을 전개하며 브랜드 스토리를 다각도로 전달할 계획이다.

먼저 안성재 셰프를 통해 주방은 단순한 조리 공간을 넘어 집의 중심이 되는 '라이프스타일의 완성'이라는 브랜드 메시지를 더욱 강화하며 키친 전문 브랜드로서의 위상을 공고히 할 계획이다. 또한 수납 카테고리의 브랜드 뮤즈로 발탁된 배우 정은채를 통해 '시그니처'라인의 브랜드 철학을 보여줄 계획이다.

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한샘 관계자는 "자신만의 영역에서 독보적인 세계를 구축한 안성재 셰프와 정은채 배우는 각각 한샘이 추구하는 '압도적인 전문성'과 '감각적인 디자인'을 대변하는 최적의 모델"이라며 "다양한 브랜드 활동을 이어갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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