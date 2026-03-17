21일 광화문 일대 홍보영상·환대부스 운영

하이커 그라운드 연장 운영

관광정보·할인혜택도 제공

문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 계기로 글로벌 팬덤을 겨냥한 환대 캠페인과 한국관광 홍보에 나선다고 17일 밝혔다.

하이커그라운드 포스터. 사진 한국관광공서 AD 원본보기 아이콘

공사는 BTS 팬들의 공연 관람이 실제 관광과 체험, 지역 방문으로 이어질 수 있도록 온·오프라인 연계 마케팅을 강화할 계획이다.

먼저 광화문 일대에서는 한국관광 홍보영상을 옥외전광판을 통해 송출하고, 정부서울청사 외벽에는 글로벌 팬들을 환영하는 대형 현수막을 내건다. 세종대로 스탠딩석 인근 광화문역 6번 출구 앞에서는 한국콘텐츠진흥원과 함께 홍보부스를 운영해 K-콘텐츠와 여행 정보를 소개하고, 체험 이벤트와 기념품 제공 행사도 진행할 예정이다.

광화문 인근 한국관광 홍보관 '하이커 그라운드'는 보랏빛 테마 공간으로 꾸며진다. 이곳에서는 음료 할인과 댄스·노래 대결 프로그램 등 다양한 이벤트가 열린다. 공연 당일에는 자정까지 연장 운영하며 화장실 개방, 휴대전화 충전 서비스, 무료 와이파이도 제공한다.

온라인 관광 프로모션도 함께 추진한다. 한국관광통합플랫폼 'VISITKOREA'에서는 특집전을 통해 뮤직비디오 촬영지와 공연 개최지 인근 관광지를 소개한다. 놀유니버스의 외국인 전용 플랫폼 'NOL World'에서는 외국인 대상 관광·체험상품 할인 혜택을 제공한다. 공사 해외지사 SNS 채널에서는 입국 절차부터 공연 정보, 결제수단, 교통편 등 외국인 관광객에게 필요한 정보를 담은 카드뉴스를 배포할 예정이다.

이와 함께 공사는 글로벌 인플루언서들의 한국 홍보 콘텐츠 제작도 지원한다. 선정된 인플루언서에게는 K-컬처·관광·푸드를 직접 경험할 수 있는 체험 바우처를 제공하고, 촬영 코스 추천과 촬영 협조 등 밀착형 컨시어지 서비스도 지원할 계획이다.

관광객 편의와 안전 지원도 강화한다. 공사는 1330관광통역안내와 관광안내센터 운영을 확대해 공연장 교통, 심야 이동, 인근 의료기관 등 필수 정보를 다국어로 안내한다. 또 VISITKOREA 웹과 앱을 통해 공연 개최지 관련 관광객 참고 정보와 여행 유의사항도 제공할 방침이다.

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한여옥 관광공사 국제관광콘텐츠실장은 "BTS 컴백 공연은 전 세계 팬들에게 한국관광 매력을 알릴 수 있는 최고의 무대"라며 "팬들이 한국에서 잊지 못할 추억을 안고 돌아갈 수 있도록 환대와 편의 지원에 만전을 기하겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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