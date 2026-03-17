서울 지하철 9호선 40여분 신호장애…급행 미운행
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개화~중앙보훈병원 전 구간
서울 지하철 9호선에서 신호장애가 발생해 급행열차 운행을 멈추고 일반열차만 운행되고 있다.
서울 지하철 한 구간 플랫폼 전경. 김현민 기자
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17일 서울시메트로9호선에 따르면 17일 오전 10시22분 종합관제센터 신호 설비 장애가 발생해 개화역에서 중앙보훈병원역 전 구간에서 급행열차가 일반열차로 운행되고 있다.
오전 11시17분 신호 장애는 복구됐지만 아직 급행열차는 운행되지 않고 있다. 현재 일반열차는 정상 운행 중이다.
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서울시메트로9호선 관계자는 "급행열차는 안전을 확보한 이후에 점진적으로 투입할 예정"이라고 말했다.
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
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