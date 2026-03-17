안성시-한국산업단지공단

동신일반산단 미래 브랜딩 명칭 공모

3월 말까지…본격 기업 유치 활동 전개

경기 안성시와 한국산업단지공단이 안성 동신일반산업단지의 새로운 명칭을 찾기 위해 전 국민 대상 아이디어 공모전을 개최한다. 이번 공모는 반도체 소부장 특화단지로서의 정체성을 확립하고 미래지향적인 브랜딩을 구축하기 위해 마련됐다.

‘동신 일반산단’ 새 명칭 공모. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

공모 기간은 17일부터 25일까지이다. 전 국민 누구나 공모에 참여할 수 있도록 응모 자격을 부여했다. 해당 홍보 포스터는 안성시청 홈페이지와 관내 읍·면·동에 게시할 예정이다. 참여 방법은 홍보 포스터 우측 하단에 있는 QR코드를 스캔하여 온라인으로 접수하는 방식이다. 공모 참여자 중 추첨을 통해 30명에게는 스타벅스 커피 쿠폰을 지급한다. 접수된 명칭은 적합성, 창의성, 대중성 등을 심사하여 최종 당선작을 확정한다.

최종 확정된 신규 명칭은 산업단지계획 승인 및 고시 등 관련 행정 서류와 법적 절차에 공식 반영한다. 양 기관은 확정된 명칭과 '반도체 소부장 특화단지' 타이틀을 적극 활용하여 홍보물을 제작하고 타깃 기업을 대상으로 본격적인 투자 유치 활동을 전개한다.

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안성시 첨단산업과장는 "이번 명칭 공모는 대한민국 반도체 산업의 중심이 될 동신산단의 새로운 출발점이다"며 "시민들의 참신한 아이디어가 모여 안성의 미래를 이끌어갈 최고의 브랜드가 탄생하기를 기대한다"고 전했다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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