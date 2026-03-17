총 11개 기업 참여
오는 22일까지

세라젬은 현대백화점 판교점에서 열리는 '파인 슬리핑 엑스포'(Fine Sleeping EXPO)에 참여한다고 17일 밝혔다.

현대백화점 판교점 ‘파인 슬리핑 엑스포’ 행사장 내 마련된 세라젬 체험존. 세라젬

현대백화점 판교점 ‘파인 슬리핑 엑스포’ 행사장 내 마련된 세라젬 체험존. 세라젬

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파인 슬리핑 엑스포는 현대백화점과 슬립테크 기업 에이슬립이 세계 수면의 날을 기념해 공동 주최한 수면 체험형 팝업 행사다. 세라젬을 비롯해 삼성전자, 카카오헬스케어, 경동나비엔 등 총 11개 기업이 참여해 다양한 수면 관련 기술과 제품을 선보인다. 행사 기간은 오는 22일까지다.


661㎡(약 200평) 규모의 행사장은 입면(Sunset), 숙면(Midnight), 기상(Sunrise) 세 가지 수면 단계를 테마로 구성됐다. 관람객은 입면부터 숙면, 기상까지 이어지는 흐름을 따라 이동하며 슬립테크 기기를 체험하는 것은 물론 수면 콘텐츠 프로그램, 전문가 설명 세션 등 다양한 참여형 프로그램을 경험할 수 있다.

세라젬은 잠들기 전 몸과 마음을 이완하는 과정을 주제로 한 '입면존' 가장 안쪽에 체험 공간을 마련했다. 어두운 조도와 차분한 분위기가 어우러진 숙면 친화적인 환경에서 방문객 누구나 세라젬 헬스케어 제품을 통해 숙면에 도움을 주는 기술을 체험할 수 있다.


이곳에는 세라젬 안마의자 '파우제 M 컬렉션(M6, M8 Fit, M10)'과 척추 관리 의료기기 '마스터 V 컬렉션(V9, V11)'을 마련했다. 각 체험 제품 옆에는 에이슬립의 수면 분석 기술을 확인할 수 있는 태블릿을 함께 비치해 세라젬이 에이슬립과 협력해 추진 중인 슬립테크 기반 수면 기술을 간접적으로 살펴볼 수 있도록 했다.

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세라젬은 슬립테크 기업 에이슬립과 CES 2025현장에서 수면 기술 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 관련 협력을 이어가고 있다.


이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
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