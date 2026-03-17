정수기 용량 1100ℓ로 2배 확대

바디프랜드가 필터 성능과 관리 편의성을 대폭 강화한 'W 냉온정수기' 리뉴얼 모델을 출시했다고 17일 밝혔다.

바디프랜드 'W 냉온정수기' 리뉴얼 모델. 바디프랜드 AD 원본보기 아이콘

이번 리뉴얼은 정수기의 핵심인 필터 성능과 관리 편의성 개선에 초점을 맞췄다. 리뉴얼된 올인원 원 필터 시스템 '킹파워 필터'는 하나의 필터에 5단계 정수 시스템을 담은 올인원 구조로, 필터 사용 기간이 기존 3개월에서 6개월로 2배 확대됐다. 유효 정수 용량 역시 550ℓ에서 1100ℓ로 2배 늘려 정수 처리 성능과 유지 관리 효율을 높였다.

정수 성능을 대폭 강화해 미세플라스틱을 포함해 총 93종 유해 물질을 케어하는 정수 시스템도 적용됐다. 노로바이러스, 대장균, 살모넬라균 등 유해 바이러스를 99.99% 제거하고, 철·알루미늄·납·수은 등 4대 중금속 제거 기능까지 갖춰 수질 안전성을 끌어올렸다. 동시에 칼슘·칼륨·마그네슘·나트륨 등 필수 미네랄은 유지해 균형 잡힌 식수를 제공한다.

사용 편의성도 개선됐다. 킹파워 필터 교체 시, 필터 도어를 열고 상단부 플러그를 상단 구멍에 끼워서 밀기만 하면 쉽게 체결된다. 필터 교체를 위해 필터 도어를 열면 물 공급이 자동 차단되고 잔수가 배출되는 기능은 바디프랜드만의 특허 기술이 적용돼 있다.

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디자인은 리뉴얼을 거치며 한층 더 진화한 레트로 감성을 보여준다. 차분한 뉴트럴 베이지 컬러에 크롬으로 디테일 포인트를 더해 고급스러운 무드를 완성했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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