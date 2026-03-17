말레이 섬서 물에 빠진 한국인

"살려주세요" 소리 들은 中관광객이 구조

말레이시아에서 중국인 관광객들이 물에 빠진 한국인 여성을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

최근 중화왕 등 현지 매체에 따르면 지난 9일 말레이시아 사바주 코타키나발루 사피섬에서 중국인 관광객 4명이 물에 휩쓸린 한국인 여성을 구조했다.

말레이시아에서 스노클링을 즐기던 중국인 관광객들이 물에 빠진 한국인 여성을 구조했다. 중국 매체 중화왕 AD 원본보기 아이콘

보도에 따르면 사고 당시 중국인 여성 멍씨는 동료들과 스노클링을 하던 중 "살려주세요"라는 외침을 들었고, 구명조끼를 착용하지 않은 한국인 여성이 파도에 휩쓸린 것을 발견했다.

이 여성은 탈진한 듯 물 아래로 가라앉고 있었다.

멍씨와 동료 1명은 손을 뻗어 여성의 허리를 잡고 끌어올리려고 했지만 파도로 인해 여성의 몸이 계속 가라앉았다. 구조에 나선 두 사람도 바닷물을 여러 차례 들이마시며 힘이 빠졌다.

멍씨는 "여성에게 끌려가면서 바닷물을 마셨고, 여성이 계속 '위험해'라고 외치는 소리도 들었다"고 전했다. 이어 "한참을 끌어당기다 보니 우리 둘 다 거의 탈진했다"며 "바다에서 손을 들어 도움을 요청할 수밖에 없었다"고 당시 상황을 설명했다.

다행히 동료 남성 2명이 현장에 도착해 구조대원들과 함께 여성을 배 위로 끌어 올렸다.

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멍씨는 이미 지친 상태였지만, 자신보다 여성을 먼저 육지로 데려가자고 했다. 멍씨는 "그런 상황에서는 누구라도 기꺼이 도움을 내밀었을 것이다. 친절에는 국경이 없다"며 "구해준 사람이 누구인지는 기억할 필요 없다. 중국인이 도와줬다는 사실만 알면 된다"고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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