吳, 공천 신청 여부 오후 입장발표 예정

국민의힘이 김진태 강원도지사, 박완수 경남도지사, 김두겸 울산광역시장을 각각 제9회 전국동시지방선거 후보자로 단수 공천했다. 부산은 단수공천 대신 경선으로 조정하는 분위기인데, 대구와 충북 등은 전운이 감돌고 있다. 최대 승부처인 서울시장 공천 문제와 관련해 오세훈 서울시장의 침묵도 이어지고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 17일 국회 당대표실로 출근하고 있다. 2026.3.17 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

국민의힘 공천관리위원회는 17일 강원도와 경남, 울산 광역단체장 단수 공천 결과를 발표했다. 이들 지역은 광역단체장의 현역 프리미엄을 토대로 6·3 지선을 돌파하겠다는 구상이다. 아울러 쟁점이었던 부산시장 공천은 경선으로 가닥이 잡혔다.

반면 김영환 지사가 공천 배제(컷오프)된 충북은 논란의 불씨가 번지고 있다. 당내에선 공관위가 김수민 전 의원을 염두에 뒀단 평이 나온다. 김 지사는 이날 기자회견을 열고 "선거법 위반"이라며 "법적 조치에 나설 것"이라고 했다.

대구는 중진의원 컷오프 가능성이 대두되면서 긴장감이 높아지고 있다. 강명구 조직부총장은 이날 YTN에 출연해 "중진들을 컷오프 하면 공천 후유증이 만만치 않을 것"이라면서 "이 부분은 공관위가 깊이 있게 고민해야 한다"고 했다.

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한편 이날 하루 진행되는 서울시장 후보 추가 공모에 오 시장이 응할지는 미지수다. 오 시장은 이날 오후 3시 입장 발표할 예정이다. 오 시장 측 관계자는 "아직 불투명하다"고 했다. 조광한 최고위원은 "플랜B에 해당하는 인물이 등록하길 기대한다"고 했다. 원내대표 비서실장인 박수민 의원이 출마를 검토하는 것으로 전해진다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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