최 회장, 젠슨 황 기조연설 청취

곽노정 사장 배석해 별도 회동 전망

"곧 D램 가격 안정화 방안 발표"

최태원 SK그룹 회장이 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 SAP센터에서 열린 'GTC 2026' 현장을 찾아 엔비디아와의 굳건한 인공지능(AI) 동맹을 과시했다. 이날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 기조연설을 VIP석에서 직관한 최 회장은 이후 SK하이닉스의 전시 부스에도 동행하며 AI 반도체 파트너십의 족적을 남겼다.

재계에 따르면 최 회장은 이날 오전 11시께 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 GTC 기조연설 현장에 모습을 드러냈다. 엔비디아의 2인자로 통하는 제프 피셔 수석부사장과 곽노정 SK하이닉스 사장도 나란히 배석해 황 CEO의 기조연설을 들은 것으로 알려졌다.

최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 SAP센터에서 열린 'GTC 2026'의 SK하이닉스 전시 부스를 방문하고 있다. 공동취재단 AD 원본보기 아이콘

엔비디아가 단독 주관하는 기술 콘퍼런스에 국내 4대 그룹 총수가 직접 참석한 것은 처음이다. 업계에선 삼성전자가 최근 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 세계 최초로 출하하며 한발 앞서 나간 만큼 최 회장이 전면에 나서 HBM 주도권의 고삐를 옥죄려는 행보로 보고 있다. 최 회장은 이날 기조연설을 마친 황 CEO와 함께 SK하이닉스의 전시 부스를 찾아 각자의 서명을 남기는 모습이 포착되기도 했다. 황 CEO가 GTC SK하이닉스 부스에 서명을 한 건 이번이 처음이다.

최 회장은 행사 기간 내 곽 사장을 비롯한 반도체 사업 핵심 경영진을 이끌고 황 CEO와 별도 회동을 가질 것으로 예상된다. 지난달 초 실리콘밸리에서 성사된 '치맥 회동' 이후 한 달 만에 다시 만나는 셈이다. HBM4를 비롯한 SK하이닉스의 차세대 반도체 제품 공급이 주요 논의 대상이 될 것으로 추정된다. 최 회장은 이날 행사장에서 취재진에게 "엔비디아는 저희의 가장 큰 고객 중 하나다. 만남이 이뤄지길 바라고 있다"며 "다른 빅테크(대형 정보기술 기업)들과도 만날 예정"이라고 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장이 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 SAP센터에서 열린 'GTC 2026' 현장에서 취재진과 만나 이야기하고 있다. 공동취재단 원본보기 아이콘

SK하이닉스는 올해 '반도체 공룡'들의 최대 격전지로 꼽히는 HBM4 시장에서 엔비디아가 요구한 제품 성능을 최적화하는 데 공을 들여왔다. 삼성전자보다 공급은 늦어지고 있지만, SK하이닉스엔 엔비디아와 오랜 기간 구축한 신뢰와 양산 경험이라는 '믿는 구석'이 있다는 게 업계의 평가다. 글로벌 메모리 품귀 현상이 가라앉을 기미를 보이지 않는 점 역시 SK하이닉스 실적에는 호재로 꼽힌다.

최 회장은 전 세계적인 메모리 부족 현상의 원인으로 '웨이퍼 부족'을 꼽았다. 그는 이날 행사장에서 취재진을 만나 "웨이퍼 생산 능력을 확대하려면 최소 4~5년의 리드타임이 필요하다"며 이른바 '칩플레이션'이 2030년까지도 이어질 수 있을 것으로 내다봤다. 이어 "현재 전체적으로 웨이퍼 공급이 20% 이상 부족한 상황이라 공급을 늘려야 하지만, 전력, 용수, 자원 등의 문제로 공급 확대는 한계가 있다"면서도 "최고경영자(CEO)가 D램 가격 안정화를 위한 새로운 계획을 곧 발표할 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

엔비디아의 Vera Rubin 200 실물과 이에 탑재되는 SK하이닉스의 HBM4, SOCAMM2의 전시 모습. SK하이닉스 원본보기 아이콘

미국 주식예탁증서(ADR) 상장에 관해서도 입을 열었다. 최 회장은 "ADR 상장을 검토 중"이라며 "한국 주주들뿐만 아니라 미국 및 글로벌 주주들에게 노출될 수 있어 더 글로벌한 회사가 될 수 있다고 생각한다"고 말했다. ADR은 기업이 주식을 미국 증시에서 유통하기 위해 발행하는 대체 증권으로, SK하이닉스의 기업가치가 마이크론과 같은 경쟁사 수준으로 재평가될 기회로 꼽힌다. 이 같은 소식이 전해지자 국내 증시에선 SK하이닉스의 주가가 장중 3.70% 오르며 '100만닉스'를 탈환하기도 했다.

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이번 행사에서 SK하이닉스는 AI 학습과 추론 분야에서 데이터 병목 현상을 최소화하고 성능을 극대화할 수 있는 메모리 제품을 대거 선보일 계획이다. 이번 전시의 핵심은 '엔비디아 협업 존'으로, HBM4를 비롯해 HBM3E(5세대), 소캠(SOCAMM·서버용 저전력 메모리 모듈)2, 수랭식 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD), 'LPDDR5X'가 탑재된 엔비디아의 슈퍼컴퓨터 'DGX스파크'가 공개된다.

'제품 포트폴리오 존'에서는 고용량 서버용 D램 모듈과 차세대 모바일용 D램인 'LPDDR6', 그래픽 D램 'GDDR7', 자동차용 메모리 솔루션 등 AI 시대를 겨냥한 제품군을 망라한다.

엔비디아 GTC 2026 SK하이닉스 전시관 전경. SK하이닉스 원본보기 아이콘

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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