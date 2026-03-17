오는 23일부터 4월 3일까지 접수

금산다락원이 오는 23일부터 4월 3일까지 보이스피싱 예방 학습 활동가 20명을 모집한다.

이번 프로그램 참여자는 4월 16일부터 5월 21일까지 교육을 받고 보이스피싱 예방 활동에 나서게 된다. 수료자는 읍면 평생학습센터 등에서 교육 취약계층을 대상으로 추진하는 교육 기부활동에도 참여할 수 있다.

금산다락원은 올해 시민참여 교육의 일환으로 학습을 매개로 배움을 전달하고 실천하는 학습공동체 활동가를 양성해 금산군 평생교육 활성화와 함께 지역의 문제를 해결해 나갈 방침이다.

금산군 보이스피싱 예방 학습 활동가에 관한 자세한 내용은 금산군 홈페이지, 금산평생학습포털 홈페이지를 확인하거나 금산다락원 평생학습팀에 문의하면 된다.

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금산다락원 관계자는 "지역과 주민이 함께 성장하는 상생의 모델을 만들어 나갈 계획"이라며 "읍면 지역 학습자들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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