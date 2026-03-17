범용 운전 지능 구현 목표

통합 AI 모델로 제어 고도화

KGM은 차세대 엔드투엔드(E2E) 자율주행 AI 기술 개발을 위해 한국전자통신연구원(ETRI) 및 소디스와 의향서(LOI)를 체결했다고 17일 밝혔다. 전날 대전 ETRI 본원에서 열린 체결식에는 권용일 KGM 개발·생산부문장과 최정단 ETRI 본부장, 강찬호 소디스 대표 등이 참석해 상호 협력을 약속했다.

KGM이 차세대 엔드투엔드(E2E) 자율주행 AI 기술 개발을 위해 한국전자통신연구원 및 (주)소디스와 LOI를 체결 했다. 왼쪽부터 소디스 강찬호 대표, KGM 권용일 개발/생산 부문장, ETRI 최정단 본부장. KGM AD 원본보기 아이콘

이번 협력을 통해 KGM은 실제 도로에서 수집된 주행 데이터와 시험 인프라를 제공하며, ETRI와 소디스는 이를 활용해 인공지능이 환경을 인지하고 차량을 직접 제어하는 범용 운전 지능을 구현한다. 기존 자율주행이 인지·판단·제어를 단계적으로 처리했다면, 이번 E2E 방식은 하나의 통합 AI 모델이 도로 상황을 이해하고 조향과 가감속을 동시에 결정하는 것이 특징이다.

특히 시각 정보뿐만 아니라 언어적 개념과 상황 맥락을 함께 이해하는 멀티모달 기술이 적용된다. 이를 통해 혼잡한 도로 환경에서 위험 상황을 예측하는 강화학습형 AI 소프트웨어와 악천후 등 불확실한 환경에서의 인지·판단 핵심 기술을 공동 개발할 계획이다.

KGM은 ETRI가 보유한 국책 과제 원천기술과 자사의 실제 주행 데이터를 결합해 최적의 자율주행 모델을 도출할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 고도화된 자율주행 기능을 차량 개발 단계부터 효율적으로 탑재하며 제품 경쟁력을 높여나갈 방침이다.

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KGM 관계자는 "연구기관과의 기술협력을 통해 기존 자율주행 기술의 한계를 극복할 수 있을 것"이라며 "기술 고도화와 친환경차 라인업 완성을 통해 미래 성장동력을 확보하고 지속 가능한 성장 기반을 다져 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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