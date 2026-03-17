고양시, 27일 전국 시행 앞두고 선제적 지원 체계 구축

일상생활 유지 힘든 노인·고령 장애인 대상 운영

민관 통합지원협의체 구성…7개 기관 업무 협약 예정

일상생활 돌봄·약물 관리 등 고양형 특화 서비스 추진

경기 고양특례시(시장 이동환)가 초고령 사회를 대비해 어르신들이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 돕는 '고양형 통합돌봄' 서비스를 전격 시행한다.

‘고양시 통합돌봄, 함께 만드는 미래’ 포럼. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

17일 고양시에 따르면 오는 27일 지역사회 통합돌봄의 전국적인 시행을 앞두고, 시는 노인과 고령 장애인을 위한 의료·요양·돌봄 통합 지원 체계를 정비하며 만반의 준비를 마쳤다.

민관 협력을 기반으로 의료·요양·돌봄 등 필요한 서비스를 한 번에 받을 수 있는 체계를 구축하고, 주거 공간 개선이나 복약 관리 등 지역 특화 서비스를 추진해 더욱 내실을 기할 방침이다.

우선 관리 대상자 2만9000여 명…선제적 대상자 발굴, 전방위적 일상 회복 지원

보건복지부가 실시한 2023년 노인실태조사에 따르면 노인 89.2%가 건강을 유지할 경우, 현재 거주지에서 계속 살고 싶어 하는 것으로 나타났다. 건강이 나빠지더라도 48.9%는 여전히 자신의 집에서 생활하기를 원한다고 응답했다. 요양 시설이나 다른 형태의 주거 시설보다 익숙한 내 집에서 삶을 이어가고자 하는 욕구가 크다는 것을 보여준다.

‘고양시 통합돌봄, 함께 만드는 미래’ 포럼. 고양시 제공 원본보기 아이콘

지역사회 통합돌봄은 살던 곳에서 의료·요양·돌봄 등 필요한 서비스를 통합적으로 받을 수 있으며 3단계 로드맵(2026~2030)으로 추진된다. 올해와 내년 1단계 도입기에서는 일상생활이 어려운 노인과 고령 장애인 등을 우선적으로 지원한다.

고양시 통합돌봄 우선관리 대상자는 2만 9천여 명에 달하는 것으로 추정된다. 시는 주소지 행정복지센터와 국민건강보험공단 지사를 통한 신청과 지역 밀착형 조사를 거쳐 선제적으로 대상자를 발굴한다. 또 퇴원 예정자에게는 병원 협력을 기반으로 미리 퇴원 전 단계부터 돌봄 개입을 실시할 방침이다.

공공·민간 함께 추진 체계 구성… 통합지원협의체 운영 등 연계·협력 강화

시는 지난해 6월 보건복지부 의료·요양·돌봄 통합지원 시범사업에 선정돼 본격적인 사업 준비에 착수했고, 이어 9월에는 '고양시 지역 돌봄 통합지원에 관한 조례'를 제정해 법적 근거를 마련했다.

이를 토대로 유관 부서와 동 행정복지센터 담당자를 지정해 인력을 배치했고, 직무 교육을 실시해 안정적인 운영 기반을 마련해 왔다. 또 수차례에 걸친 경기복지재단의 전문 컨설팅과 타 지자체 방문 조사를 통해 고양시만의 지속 가능한 통합돌봄 체계를 구축하는 데 주력했다.

노인 방문 의료·돌봄 서비스 지원. 고양시 제공 원본보기 아이콘

아울러 본격적인 제도 시행에 앞서 국민건강보험공단 빅데이터를 활용해 지원 대상자를 선정했다. 실제 연계, 지원 과정을 사전에 운영해 보며 기관 간 역할 분담과 협업 체계를 세밀하게 조율하는 등 사업 구조를 지속적으로 보완해 왔다.

한편, 지난 2월에는 의료·요양·사회복지 등 각 분야 전문가와 관련 기관이 함께 참여하는 민관 통합지원협의체를 구성했다. 앞으로 사업의 원활한 추진을 위해 연계와 협력을 강화하고, 소통과 협의를 바탕으로 지역사회가 함께 만들어 가는 통합돌봄 환경을 조성해 나갈 계획이다.

이어서 3월 내 의료·돌봄 관련 7개 기관(고양시의사회 등 보건의료 단체, 국민건강보험공단 일산병원, 고양지역자활센터)과 업무 협약을 체결해 민관 협력 기반을 더욱 공고히 다진다. 시는 이를 기점으로 협력 체계를 점진적으로 확대하여 다양한 영역이 유기적으로 연결되는 통합돌봄 제공 체계를 완성해 나갈 방침이다.

고양형 지역 특화 서비스 추진… 대상자 중심 촘촘한 통합돌봄 지원

고양시는 국가 표준 통합돌봄 체계와 더불어 지역 특화 서비스를 운영해 무너지기 전에 지키고, 필요할 때 곁으로 가는 고양형 통합돌봄을 추진할 계획이다. 주요 서비스로는 ▲고양 온돌-생활이음(일상생활돌봄) ▲고양 온돌-공간이음(주거환경 개선) ▲고양 온돌-약속이음(다제약물관리) 등이 있다.

통합돌봄 지역사회 협력 간담회. 성남시 제공 원본보기 아이콘

'고양 온돌-생활이음'은 공적 돌봄 서비스를 제공받기 전 일시적으로 긴급하게 일상생활 지원 등이 필요한 대상자에게 한시적으로 가사 전반과 식사, 이동 등을 지원한다.

주거환경을 개선해 주는 '고양 온돌-공간이음'은 낙상과 화재를 예방하고 위생이나 편의시설 설치를 돕는다. 또 다제약물 관리를 위한 '고양 온돌-약속이음'은 약사가 가정방문을 실시해 복약 실태를 평가하고 지도한다.

더불어 방문 노쇠 예방, 능동형 건강관리 등 선제적인 예방관리 사업을 제공해 노인, 고령 장애인 등이 살던 곳에서 오랫동안 자립적 삶을 유지하도록 지원할 방침이다.

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이동환 고양특례시장은 "거주지 기반 통합돌봄을 실현하기 위해서는 지역사회의 관심과 사명감 있는 참여가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로 소통과 협력의 장을 지속적으로 마련해 고양형 통합돌봄이 안정적으로 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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