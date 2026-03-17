스위트스팟, 지난해 매출 281억원…70% 성장으로 첫 연간 흑자

팝업스토어·상업용 리테일 동반 성장

팝업·상업용 리테일 전문 기업 스위트스팟은 지난해 매출 281억원을 기록하며 설립 이후 처음으로 연간 흑자 전환에 성공했다고 17일 밝혔다.

스위트스팟의 2025년 매출은 전년 166억원 대비 약 70% 성장했으며 같은 기간 영업이익은 4억3800만원을 기록했다. 2015년 설립 이후 플랫폼 구축과 시장 선점을 위한 투자를 지속해 온 결과, 핵심 사업 영역인 팝업스토어 운영과 상업용 리테일 자산관리 부문이 함께 성장했다는 설명이다.

팝업스토어 사업은 누적 8700건 이상의 운영 경험을 기반으로 기획부터 시공, 운영까지 아우르는 통합 운영 체계를 구축했다. 특히 팝업 전용 공간 브랜드인 '스테이지 엑스'를 성수, 종로 등 핵심 상권으로 확대하고 일본 도쿄 오모테산도에 첫 해외 거점을 마련하며 글로벌 확장의 기반도 마련했다.

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스위트스팟은 안정적인 재무 구조를 기반으로 서비스 고도화와 기술 기반 플랫폼 역량 강화에도 지속적으로 투자해 성장 폭을 늘려간다는 계획이다. 김정수 스위트스팟 대표는 "이번 흑자 전환은 지난 10년간 시장을 개척하며 축적한 방대한 운영 데이터와 노하우가 결실을 맺은 결과"라며 "스위트스팟은 이미 국내 팝업스토어와 리테일 시장에서 신뢰받는 리더로 자리 잡았으며 차별화된 전문성과 데이터를 바탕으로 시장 혁신을 가속화하고 오프라인 리테일의 새로운 표준을 제시해 나가겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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