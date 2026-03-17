K2·네파·블랙야크·아이더 신제품 출시…경량·쿠셔닝·접지력 강화

등산 넘어 여행·도심 산책까지…일상형 하이킹화 수요 증가

트레킹, 도심 산책 등 가벼운 아웃도어 활동이 늘면서 다양한 상황에서 착용할 수 있는 하이킹화 수요가 확대되고 있다. 등산뿐 아니라 여행과 일상 속 걷기 활동까지 활용 범위가 넓어지면서 경량성과 착화감을 강조한 제품 경쟁도 본격화되는 분위기다.

이에 K2, 네파, 블랙야크, 아이더 등 주요 아웃도어 브랜드들은 봄 시즌을 겨냥한 경량 하이킹화 신제품을 잇달아 출시했다.

K2의 누적 판매 100만 족 이상을 기록한 ‘플라이하이크’ 시리즈. AD 원본보기 아이콘

K2는 누적 판매 100만 족 이상을 기록한 '플라이하이크' 시리즈의 신제품 플라이하이크 스카이를 선보였다. 이 제품은 고어텍스 서라운드와 인비저블 핏 기술을 결합한 하이브리드 구조를 적용해 통기성과 방수 기능을 확보하면서 무게 부담을 줄였다. 발의 뒤틀림을 줄이는 '스파인 액트 시스템', 충격 흡수 기능의 '새티스 쿠셔닝 폼' 미드솔, 화강암 지형에 최적화된 '엑스 그립' 아웃솔을 적용해 안정성과 접지력을 강화했다.

네파는 하이킹화 휘슬라이저 맥스를 출시했다. 네파 코리아의 '휘슬링 폼'과 '쿠쉬 폼'을 상·하부에 적용한 이중 쿠셔닝 구조로 충격 흡수와 지지력을 높였다. 미드솔에는 발의 뒤틀림을 방지하는 '에너지 플로우' 패턴을 적용했으며, 전면 러버 아웃솔로 접지력을 강화했다. 여기에 고어텍스 인비저블 핏과 에어 메쉬 소재를 적용해 방수·투습과 통기성을 확보했다.

블랙야크는 퍼포먼스 하이킹화 트레일 X GTX를 선보였다. 약 315g(260mm 기준)의 경량 설계와 자카드 소재를 적용했으며, 미드솔에는 '어댑트 폼 플러스'와 쿠셔닝 폼을 결합한 듀얼 구조를 적용했다. 측면 지지력을 높이는 'T.C.S 트위스트 컨트롤 시스템', 접지력을 강화한 '루프 그립 Y9' 아웃솔을 적용했고, 보아 핏 시스템(BOA Fit System)으로 핏 조절이 가능하다.

아이더는 초경량 하이킹화 플렉션 하이브리드를 출시했다. 고어텍스와 공동 개발한 하이브리드 구조로 '고어텍스 서라운드'와 '인비저블 핏'을 결합해 통기성과 착화감을 강화했다. 보행 시 충격을 분산하는 '플로우 채널 시스템'과 '트리플 플렉스' 구조를 적용했으며, '헥사 그립' 아웃솔과 '스티키 셀' 구조로 접지력을 높였다. 약 312g의 경량 설계로 장거리 트레킹이나 여행에도 적합하다는 설명이다.

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신동준 K2 신발용품기획팀 이사는 "최근에는 등산뿐 아니라 여행, 도심 산책 등 일상 속 걷기 활동이 늘면서 가볍고 편안한 착화감을 갖춘 하이킹화에 대한 수요가 확대되고 있다"며 "아웃도어 환경은 물론 일상에서도 부담 없이 신을 수 있는 기능성과 디자인을 모두 갖춘 제품 개발을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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