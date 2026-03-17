국민의힘 공천관리위원회가 17일 경남지사, 강원지사, 울산시장 후보에 현역 광역자치단체장들을 단수 공천했다.

국민의힘 공관위는 이날 경남지사에 박완수 지사, 강원지사에 김진태 지사, 울산시장에 김두겸 시장을 공천키로 했다고 밝혔다.

공관위는 김 시장에 대해 "주력 산업의 기반 강화와 함께 수소 및 미래 모빌리티 등 신산업 육성에 앞장서 왔으며, 울산의 새로운 성장 전략을 마련한 공로를 높이 평가받아 울산시장 후보로 최종 확정됐다"고 했다.

김 지사와 박 지사에 대해선 "김 지사는 특별자치도의 안정적 안착과 과감한 규제 개혁, 투자 유치로 새로운 도약의 토대를 탄탄하게 다져왔으며, 그 탁월한 추진력을 인정받아 강원도지사 후보로 다시 한번 낙점됐다"면서 "박 지사는 풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력 산업 육성을 이끌어 왔으며, 안정적인 도정 운영 능력을 높이 평가받아 경상남도지사 후보로 단수 공천됐다"고 했다.

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공관위는 "검증된 리더십을 갖춘 세 후보와 함께 울산·강원·경남 시·도민의 기대에 부응하는 지역 발전을 완수하겠다"며 "각 후보의 실천력을 동력 삼아 국민이 체감할 수 있는 획기적인 변화를 끌어내고, 늘 지역 현장에서 함께 호흡하는 국민의힘이 되겠다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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