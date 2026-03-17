수은, 핵심자원 수입기업 금리우대 0.7%p로 확대

중동 불확실성 장기화 대응

피해 중소기업 기존 대출 만기 최대 1년 연장

한국수출입은행은 중동 상황의 불확실성이 지속됨에 따라 유동성 확보에 어려움을 겪는 우리 기업을 지원하기 위해 금리우대 폭 확대와 기존 대출 만기 연장 등을 포함한 긴급 지원방안을 시행한다고 17일 밝혔다.

수은은 전날인 16일 제5차 중동 상황 비상대책회의를 열고 4대 핵심 자원 확보 지원과 피해기업의 금융부담 완화를 위한 대응책을 마련했다. 최근 유가와 원자재 가격이 급등하는 상황에서 국내 기업의 자원 조달 부담을 덜고, 중동 정세 불안으로 영향을 받는 기업의 자금난을 선제적으로 완화하겠다는 취지다.

우선 수은은 원유·가스, 광물·식량 등 4대 핵심 자원 수입기업을 대상으로 하는 수입자금대출의 금리우대 수준을 기존 0.20~0.50%포인트에서 최대 0.70%포인트로 확대하기로 했다. 원활한 핵심 자원 수입을 지원해 공급망 불안을 줄이겠다는 조치다.

중동 상황으로 직·간접적인 피해를 입었거나 피해가 예상되는 수출 중소기업에 대해서는 기존 대출 만기가 돌아올 경우 1년 범위 내에서 동일한 대출한도로 만기를 연장해주기로 했다. 수은은 이를 통해 외부 충격으로 자금 사정이 악화한 중소기업의 유동성 부담을 낮출 계획이다.수은 관계자는 "불확실한 대외 여건 속에서 우리 기업의 경영 부담을 최소화하고 핵심자원 공급망을 견고히 유지하기 위한 선제적 조치"라며 "상황 변화에 따라 지원 범위 확대도 추가 검토할 것"이라고 말했다.

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수은은 통상환경 변화와 중동 지정학적 위기 확산 등에 대응하기 위해 '위기대응 특별 프로그램'도 가동 중이다. 이 프로그램을 통해 올해 7조원, 향후 5년간 총 40조원의 자금을 공급할 계획이다. 지난 13일 기준 지원 실적은 1조7530억원이다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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