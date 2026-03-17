서울시광역치매센터와 치매인식 개선·환자가족 지원 등 공동 추진

한국에자이는 서울특별시광역치매센터와 서울시 치매 친화 환경 조성과 치매환자 및 가족 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

고홍병 한국에자이 대표(오른쪽)와 이동영 서울특별시광역치매센터장이 16일 서울 치매 친화 환경 조성과 치매환자 및 가족 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 한국에자이. AD 원본보기 아이콘

전날 진행된 협약식에는 고홍병 한국에자이 대표와 이동영 서울시광역치매센터장이 참석해 서울시 치매 친화 환경 조성과 치매환자 및 가족의 삶의 질 향상을 위한 협력을 확대해 나가겠다는 양 기관의 의지를 확인했다.

협약을 통해 양 기관은 ▲지속 가능한 치매 친화 서울 조성을 위한 인식개선 사업 ▲치매환자 및 가족의 사회적 건강과 웰빙 지원 ▲서울시 치매안전망 강화를 위한 지역 자원 연계 ▲기타 치매 관련 협력 사업 등에 대해 상호 협력할 예정이다.

한국에자이는 치매를 핵심 전략 영역으로 삼고 예방, 돌봄, 인식개선, 문화예술, 세미나 운영 등 치매 생태계 구축을 위한 다양한 사회혁신 활동을 추진해 왔다. 특히 치매 당사자와 가족, 지역사회 기관이 함께 참여하는 리빙랩 활동을 통해 치매와 돌봄 관련 사회적 인식 개선과 지역사회 기반 지원 모델 확산에 힘쓰고 있다.

서울시광역치매센터는 서울시 치매관리 사업의 컨트롤타워로서 치매 예방, 조기 발견, 치료 및 돌봄 지원을 위한 다양한 정책과 서비스를 추진하고 있다.

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고홍병 한국에자이 대표는 "치매는 치료뿐 아니라 지역사회 기반의 돌봄과 인식 개선이 함께 이뤄져야 하는 질환"이라며 "서울시광역치매센터와의 협력을 통해 치매 환자와 가족이 안심하고 살아갈 수 있는 사회 환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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