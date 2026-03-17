시, 투자유치 전담조직 신설 앞두고

‘전문가 간담회’ 개최…미래 성장 동력 확보

2026 중장기 투자유치 로드맵 수립

경기 시흥시(시장 임병택)는 지난 16일 시청 글로벌센터에서 '2026 시흥시 투자유치 중장기 정책개발 연구 착수보고회 및 간담회'를 개최했다.

16일 시청 글로벌센터에서 열린 '2026 투자유치 중장기 개발정책 연구 착수보고회'에서 박승삼 부시장이 발언하고 있다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회는 2026년 투자유치담당관 신설로 시흥시 투자유치 정책을 체계적으로 추진할 조직 기반이 마련됨에 따라, 시흥시정연구원이 수행하는 '2026 시흥시 투자유치 중장기 정책개발 연구'의 추진 방향을 공유하고 투자유치 정책 방향과 전략계획을 수립하기 위해 마련됐다.

보고회에는 시 관계자를 비롯해 시흥시정연구원과 시흥시의회, 경기도경제과학진흥원, 경기경제자유구역청, 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국산업은행, 증권사 등 다양한 분야의 전문가를 포함해 20명이 함께했다.

이날 보고회에서는 그간 시흥시의 투자유치 현황 및 관련 제도를 공유하고, 중장기 투자유치 정책개발 연구의 추진 방향과 주요 과제에 대해 논의했다. 이후 종합 토의에서는 분야별 전문가와 함께 시흥시의 성공적인 투자유치 추진을 위한 단계별 추진 방안에 대한 다양한 의견도 수렴했다.

시는 이번 연구 결과와 전문가 의견을 바탕으로 전략산업 중심의 맞춤형 투자유치 전략과 차별화된 인센티브 체계를 마련해 국내외 우수 기업 유치에 적극 나설 방침이다. 또한 기업이 먼저 찾는 투자도시로 도약하기 위해 전방위적이고 공격적인 투자유치 활동을 본격화할 예정이다.

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박승삼 시흥시 부시장은 "시흥시의 전략산업 중심의 단계별 투자유치 이행안을 구축하고, 투자유치 인센티브 등 제도 개선을 추진하겠다"라며 "기업 지원체계와 전주기 투자유치 시스템을 정비해 글로벌 경제 첨단도시로의 기반을 구축하겠다"고 말했다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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