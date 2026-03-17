50개사 내외 선정

기업당 최대 200만원

중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단(추진단)은 국내 제조산업의 인공지능(AI) 도입 확산과 스마트제조 생태계 활성화를 위해 'AI Factory Expo' 참여 기업을 모집한다고 17일 밝혔다.

세종시 중소기업기술정보진흥원 전경. 기정원 AD 원본보기 아이콘

이번 모집은 스마트공장 우수 공급기업의 판로 개척과 기술 확산을 지원하고, 제조 현장의 디지털 전환을 촉진하기 위해 마련됐다. 선정된 기업은 전시 참가를 통해 자사 기술과 제품을 홍보하고, 수요 기업과의 비즈니스 상담과 협력 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대된다.

올해 AI Factory Expo는 오는 6월 10일부터 12일까지 3일간 서울 강남구 코엑스 D홀에서 개최된다. '스마트테크코리아(STK) 2026'과 동시에 개최되며 산업용 인공지능(AI)·제조 인공지능(AI)·에너지 분야를 아우르는 전시와 부대행사로 구성될 예정이다.

추진단은 행사 기간 제조 인공지능 전환(AX) 기술 기업관 및 AI Factory 시연관 전시를 비롯해 AI 제조혁신 콘퍼런스, 도입·공급기업 매칭 및 컨설팅 프로그램 등도 함께 운영한다.

모집 대상은 시장 진출 및 확대 의지가 있는 국내 스마트공장 공급기업이다. 참여를 희망하는 기업은 모집 공고에 따라 신청서와 관련 서류를 갖춰 접수하면 된다. 모집 기간은 오는 4월 3일까지다.

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추진단은 참여기업 가운데 약 50개 사 내외를 선정해 전시 참가 직접비용인 부스비를 기업당 최대 200만 원까지 지원할 예정이다. 세부 일정과 지원 조건, 제출서류 및 접수 방법 등은 스마트공장 사업관리시스템 누리집 모집 공고를 통해 확인할 수 있다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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