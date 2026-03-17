NH농협카드, 개인사업자 맞춤 ‘SOHO add 카드’ 출시

NH농협카드는 개인사업자 고객의 운영비용 절감과 혜택 극대화를 위해 적립 특화 상품인 'SOHO add카드'를 출시했다고 17일 밝혔다.

이번 상품은 NH농협카드의 개인사업자 전용 라인업인 'SOHO'의 신규 상품으로 카드명의 의미처럼 사업자의 이용 금액이 많아질수록 혜택을 더해주는 '고적립형' 설계가 특징이다.

우선 '기본 적립' 혜택은 전월 실적에 따라 국내 가맹점 이용 시 최대 1.1%까지 '채움 Biz 포인트'를 한도 제한 없이 적립해준다. 사업 운영을 위해 지출이 많은 개인사업자의 특성을 고려해 적립 한도를 과감히 없앤 것이 강점이다.

특히 '사업자 단위 실적 합산'방식을 도입해 혜택을 극대화했다. 동일 사업자번호로 발급된 SOHO add카드의 실적을 전부 합산해 적립 비율을 적용해줌으로써 직원용 카드를 별도로 운용하는 사업자에게 매우 유리하다.

해외 이용에 대한 혜택도 파격적이다. 전월 실적 조건 없이 해외 전 가맹점에서 이용 금액의 1.2%를 '채움 Biz 포인트'로 적립해준다. 직구, 해외장비 구입 등 해외 결제가 필요하신 사업자를 위해 과감히 전월 실적 조건을 삭제했다.

눈에 띄는 대목은 상품명에 걸맞은 '추가 적립'서비스다. 카드 발급월 포함 12개월간 이용 실적이 2000만원 이상일 경우 해당 기간 기본 적립된 포인트의 10%를 보너스로 추가 적립(연 1회)해준다. 많이 쓰는 우량 사업자일수록 혜택의 폭이 기하급수적으로 커지는 구조다.

이와 함께 사업 운영 시 발생하는 고액 결제 부담을 덜어주기 위한 무이자 할부 서비스도 제공한다. 건당 5만 원 이상 결제 시 2~3개월 무이자 할부 혜택을 상시 이용할 수 있어 장비 구매나 대량 물품 매입이 잦은 사업자의 유동성 관리에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

SOHO add카드 상품 서비스 및 유의사항 등 자세한 내용은 전국 NH농협 영업점 및 NH농협카드 디지털 채널에서 확인할 수 있다.

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NH농협카드 관계자는 "고물가 시대에 사업장 운영비용에 부담을 느끼는 개인사업자 고객을 위해 쓸수록 더 큰 혜택으로 보답하는 상품을 기획했다"며 "앞으로도 SOHO 고객들의 비즈니스 파트너로서 실질적인 도움이 되는 맞춤형 금융 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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