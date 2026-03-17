솔 필하모닉 오케스트라 연주회 특별 협연

재능 기부로 장애인 악단 지원

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그룹 소녀시대 멤버이자 배우로 활동하는 서현이 마이크 대신 활을 잡고 클래식 무대에 섰다.

소속사 꿈이엔티는 서현이 지난 13일 서울 롯데콘서트홀에서 열린 솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회에 특별 협연자로 나섰다고 16일 밝혔다.

대중음악인의 이례적인 오케스트라 협연 소식은 일찍이 대중의 관심을 끌었다. 초등학생 시절 4년가량 바이올린을 익혔던 서현은 이번 무대를 위해 지난해 8월부터 7개월간 하루도 빠짐없이 기량을 갈고닦았다.

그는 본 공연에서 비토리오 몬티의 명곡 '차르다시(Czardas)'를 매끄럽게 연주해 관객들에게 깊은 인상을 남겼다. 이어지는 앙코르 무대에서는 자신의 데뷔곡인 '다시 만난 세계'를 오케스트라 선율에 맞춘 바이올린 독주로 변주해 선보였다.

서현은 소속사를 통해 "부족한 실력이지만 진심을 다해 즐겁게 준비한 시간이었다"며 "이번 연주가 누군가에게는 새로운 시작을 위한 작은 용기가, 지친 이들에게는 따뜻한 위로가 되기를 바란다"고 소회를 전했다.

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이번 연주회 수익금 전액은 장애인 오케스트라 단원들을 위해 쓰인다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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