광주시·광주상공회의소·하나은행·신보와 협약

기술보증기금은 광주광역시, 광주상공회의소, 하나은행, 신용보증기금과 '광주·호남권 거점기업 육성 지원 업무협약'을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 협약은 호남권 지역특화산업의 경쟁력을 강화하고 미래전략산업을 영위하는 지역 기업의 금융 접근성을 높여 지속 가능한 지역산업 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

박주선 기보 전무이사(왼쪽부터), 김영문 광주시 문화경제부시장, 이호성 하나은행장, 한상원 광주상공회의소 회장, 채병호 신보 이사가 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 기보 AD 원본보기 아이콘

협약에 따라 기보는 하나은행의 특별출연금 8억원을 재원으로 160억원 규모의 특별출연 협약보증을 지원한다. 기보는 ▲보증비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲보증료 감면(0.3%포인트↓, 3년간) 등의 혜택을 제공한다. 또한 기보는 하나은행의 보증료 지원금 2억원을 기반으로 166억원 규모의 보증료 지원 협약보증을 공급하며, 하나은행은 ▲보증료(0.6%포인트, 2년간)를 지원한다. 광주시와 광주상공회의소는 이차보전 지원, 유망기업 발굴·추천 등을 통해 중소기업의 성장 기반 강화를 위한 종합 지원을 연계할 예정이다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술 사업자 중 본점 또는 주사업장이 호남권에 위치하고 ▲인공지능(AI) ▲바이오(Bio) ▲문화콘텐츠(Contents&Culture) ▲방산(Defense) ▲에너지(Energy) ▲첨단제조(Factory) 등 6대 첨단전략 산업을 영위하는 기업이다. 각 기관은 이번 협약을 계기로 긴밀한 협력체계를 구축해 지역특화산업의 경쟁력을 높이고, 미래전략 산업 분야 기업에 대한 맞춤형 금융지원을 확대해 나갈 계획이다.

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박주선 기보 전무이사는 "이번 협약은 호남권 미래전략산업의 성장 기반을 강화하고 지역경제에 새로운 활력을 더하는 계기가 될 것"이라며, "기보는 앞으로도 유관기관과의 협업을 확대해 지역 기업의 안정적인 성장과 혁신 생태계 조성을 적극 지원하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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