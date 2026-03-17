SBS골프 아카데미 봄 개편 레슨 프로 합류

홍순상 "투어에서 쌓은 실전 노하우 전달"

백규정 "현장 경험 아마추어 골퍼 고민 해결"

'원조 꽃미남' 골퍼 홍순상과 한국과 미국에서 활약한 백규정이 레슨가로 나선다.

SBS골프는 17일 "SBS골프 아카데미가 3월 본격적인 골프 시즌을 맞이해 새 단장에 나선다. 매주 수요일은 홍순상과 백규정이 교습가로 나서는 '프리미엄 레슨'을 선보인다"고 밝혔다.

홍순상. SBS골프 제공 AD 원본보기 아이콘

홍순상은 한국프로골프(KPGA) 투어에서 통산 5승을 거둔 선수다. 2011년 KPGA 대상을 받았다. 홍순상은 "골프 인생의 또 다른 시작이자 터닝포인트가 될 것"이라며 "투어에서 쌓은 실전 노하우를 아낌없이 전달하겠다"고 각오를 드러냈다.

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백규정은 2014년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 신인상 출신이다. KLPGA 투어에서 3승, 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 1승을 올렸다. 백규정은 "현장에서 느낀 경험을 토대로 아마추어 골퍼들의 고민을 해결해 주겠다"고 말했다.

SBS골프 아카데미는 총 12명의 특급 라인업이 완성됐다. 공태현, 장재근, 한정은, 전지희, 박진이, 문정현 등 기존 인기 레스너를 비롯해 홍순상, 백규정, 김규태, 이연정 등 새로운 멤버들이 합류했다. SBS골프 아카데미는 매주 화요일과 수요일 오후 9시 30분에 방송된다. 화요일은 시청자들과 실시간 소통이 이뤄지는 생방송, 수요일은 투어 선수 출신의 프리미엄 레슨이 이어진다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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