트럼프, 마두로 축출 후 "국민에 혜택" 공언

베네수엘라 원유 확보하고 시장 관리 나서

"국민 체감할 실질적 진전 보이지 않아"

도널드 트럼프 미국 행정부가 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출한 뒤로도 베네수엘라 경기가 좋아지기는커녕 더 어려워지고 있다는 보도가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스는 16일(현지시간) 블룸버그통신을 인용해 "지난해 12월 베네수엘라의 연간 물가상승률은 전년 같은 달보다 475% 상승했지만, 올해 2월 연간 물가상승률은 작년 동월 대비 600%까지 치솟았다"며 "기저 효과를 고려하더라도 큰 폭의 오름세"라고 보도했다. 지난 1월 원유 생산량도 전월 대비 21% 줄었다. 블룸버그는 "수출이 급감하면서 베네수엘라 국민이 선호하는 달러의 유입도 줄었다"고 전했다.

베네수엘라 국민들의 체감 경기도 좋진 않다. 현지 여론조사 기관 메가날리시스 설문에 따르면 응답자 가운데 약 80%가 올해 1~2월 경제 상황이 '지난해와 비교해 개선되지 않았다'고 답했다. 상당수 응답자는 향후 6개월 이내에 경제와 고용 시장이 좋아질 것이라고 기대했으나, 현재 개선됐다고 대답한 응답자는 7%에 불과했다.

국제위기그룹(ICG) 분석가인 필 건슨은 "평범한 베네수엘라 국민이 체감할 수 있는 실질적인 진전은 거의 보이지 않는다"며 "물가는 높고 볼리바르(베네수엘라 통화)는 가치를 잃고 있으며, 사람들은 여전히 빈곤한 수준의 임금을 받고 있다"고 말했다.

체감 경기가 어려운 이유 중 하나로 낮은 최저임금이 꼽힌다. 베네수엘라의 최저임금은 130볼리바르 수준으로 알려졌으며, 이는 1달러(약 1500원)에 못 미친다. 그러나 정부는 지난 2022년 이후 최저임금을 동결해 왔다.

베네수엘라 국민들은 최저임금에 정부 지원금, 해외송금 등을 더해 근근이 생활을 영위하고 있다. 현지 리서치 그룹 센다스에 따르면 5인 가족 기준 기본 식료품 구입비용은 한 달에 677달러(약 100만원)에 달한다.

베네수엘라 수도 카라카스에서 운송노조의 파업이 벌어진 가운데, 시민들이 가까스로 버스에 오르고 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

이 같은 빈곤한 삶 속에서 미국의 정치 개입 이후 처우 개선을 요구하는 시민들의 목소리도 커지고 있다. 블룸버그에 따르면 지난 1월 시위는 작년 동월 대비 53% 증가했는데, 이 중 약 50건은 노동 조건 개선과 관련돼 있었다. 최근에는 임금 인상을 요구하는 운송노조를 포함한 공공부문 노동자 조합의 파업으로 수도인 카라카스와 미란다주 등의 출근길이 마비되기도 했다.

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한편 트럼프 대통령은 마두로 전 대통령을 마약 밀매 혐의로 기소한 지 얼마 되지 않아 베네수엘라가 3000만~5000만 배럴에 달하는 석유를 미국에 넘길 것이라고 발표했다. 당시 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "이 석유는 시장 가격에 따라 판매될 것이며, 그 수익은 미국 대통령이 직접 관리해 베네수엘라와 미국 국민 모두에게 혜택이 돌아가도록 할 것"이라고 공언한 바 있다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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