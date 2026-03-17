'에챌' 앱 통해 전기 절약 요청

1시간 동안 실천하면 1000원

경기 성남시(시장 신상진)는 전기를 아끼면 연간 최대 7만원을 포인트로 지급하는 '에너지절약 보상 서비스'를 시행한다고 17일 밝혔다.

성남시 에너지절약 보상 서비스’ 안내 포스터. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 서비스는 전력거래소가 운영하는 수요자원거래 제도와 연계돼 사전등록 신청한 아파트 단지나 개인주택에 전기 원격검침 계량기(AMI, 스마트계량기)와 통신 장비(모뎀)가 설치돼 있어야 참여할 수 있다.

해당 가구가 에너지 관리 앱인 '에챌'을 스마트폰에 설치하면 전력 수요가 높은 시간대에 전기 절약 요청 알림을 받는다.

알림 내용에 따라 1시간 동안 평균 전기 사용량의 10%를 아끼면 1000원 상당의 포인트를 제공한다.

전기 절약 요청 알림은 주 1~2회가량 발송되며 꾸준히 실천하면 연간 7만원의 포인트를 적립할 수 있다.

적립한 포인트는 앱(에챌) 메뉴에 있는 편의점, 마트, 배달앱 기프티콘 등의 분야에서 사용할 수 있다.

해당 앱에는 실시간 에너지 사용량 조회, 예상 요금 조회, 에너지절약 정보 조회 기능도 있어 시민들이 생활 속에서 손쉽게 에너지절약을 실천할 수 있다.

이 서비스는 2024년 3월부터 시행돼 올해 1월 기준 관리사무소 측이 등록 절차를 마친 19개 아파트 단지, 1111가구가 참여 중이다.

이들 가구가 지난해 절감한 전기 사용량은 3129킬로와트시(kWh)이며, 지급된 포인트는 1285만5000원 상당이다.

시는 에너지절약 보상 서비스의 시민 참여 확대를 위해 모뎀(통신 장비)을 무상으로 설치·지원한다. 신청 문의는 성남시청 기후에너지과 등으로 하면 된다.

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성남시 관계자는 "전력 사용이 집중되는 시간대에 시민들이 함께 전기를 절약하면 전력 수급 안정과 탄소중립 실현에 도움이 된다"면서 "많은 시민이 에너지절약 보상 서비스에 참여해 생활 속 전기 절약을 실천해 주길 바란다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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