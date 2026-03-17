현지 기자, 당황하지 않고 현장 상황 중계

곰 습격 드물지만…최근 공격성 드러내

미국에서 벌어진 곰 습격 사건을 생중계하던 기자 뒤에 실제 곰이 나타나는 일이 벌어졌다.

지난 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 지역 방송 'KTLA'는 몬로비아의 한 촬영 현장에서 곰이 출몰했다고 보도했다. 이날 현장에서 중계하던 기자 에린 마이어스는 해당 지역에서 벌어진 곰 습격 사건에 대해 보도하고 있었다.

마이어스는 사건이 발생한 주택가 도보를 걷던 중이었는데, 갑자기 카메라 뒤로 거대한 검은 곰 한 마리가 모습을 드러냈다. 그러나 마이어스는 당황하지 않고 "지금 보시면 곰이 덫 쪽으로 걸어 들어오고 있는 것 같았는데, 다시 나가고 있다"며 상황을 설명했다.

생방송 중 기자 뒤로 나타난 흑곰. 美 KTLA 캡처 AD 원본보기 아이콘

곰이 기자 뒤로 지나가는 장면은 생방송을 통해 그대로 전파를 탔다. 곰은 주변을 배회하다가 다시 숲으로 돌아간 것으로 알려졌다. 캘리포니아주 야생 동물 당국은 방송에 포착된 곰이 습격 사건을 일으킨 곰과 동일한 개체인지 여부를 조사 중인 것으로 전해졌다.

한편 현지 매체 로스앤젤레스 타임스에 따르면, 이번 사건은 이날 오전 9시20분 몬로비아 오크글레이드 주택가에서 벌어졌다. 거대한 흑곰이 출몰해 반려견을 산책하던 여성을 발톱으로 할퀴는 일이 벌어졌다. 현지 경찰은 "곰은 여성을 향해 돌진하듯 달려들었고, 무릎 뒤쪽을 툭 쳤다"며 "여성의 생명에는 지장이 없고, 부상 자체는 심각하지 않지만, 이번 사건은 이례적"이라고 매체에 설명했다.

캘리포니아에는 현재 약 6만마리의 흑곰이 서식하고 있는 것으로 추정된다. 이 때문에 캘리포니아는 미국 내 곰이 가장 많이 서식하는 지역으로 꼽힌다. 곰이 주택가 인근으로 내려오는 사례는 흔하지만, 곰이 인간을 직접 공격하는 경우는 극히 드문 것으로 알려졌다.

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매체는 곰이 인간에게 공격성을 드러내기 시작한 이유로 지난해 발생한 거대 산불을 들기도 했다. 서식지가 불에 타는 바람에 곰들이 먹이, 물을 찾아 주택가로 몰려들었다는 추측이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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