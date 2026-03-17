중기부, 대구·경북에 SW 중심 미래차 생태계 조성 나서

SDV 전환 방안 논의 토론회 개최

미래차 협력 모델 지원 계획

중소벤처기업부가 대구·경북에 소프트웨어 중심 자동차 생태계 조성에 나섰다. 소프트웨어 중심 자동차(SDV)는 인공지능, 전기차, 자율주행 기술이 결합돼 자동차의 주요 기능을 소프트웨어(SW)로 구현하는 미래차로, 관련 중소기업도 기존 하드웨어 부품 생산을 넘어 SW와 전장 분야로 역량을 넓혀가야 한다.

중소벤처기업부는 노용석 차관이 17일 대구를 찾아 대구·경북 자동차 산업의 SDV 전환 방안을 논의하는 토론회를 개최했다고 밝혔다. 이번 자리는 미래차 전환에 선제적으로 대응하기 위해 지역 현장의 의견을 듣고 지방 정부와 협력 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 대구·경북은 내연차 부품기업 비중이 높은 지역인 만큼 SDV 전환은 지역 산업의 고도화와 미래차 경쟁력 확보를 위한 중요한 과제로 평가된다.

이날 발제를 맡은 지능형자동차부품진흥원 김봉섭 실장은 글로벌 SDV 전환 흐름과 대구·경북의 대응 방향을 소개했다. 특히 대구의 모빌리티 SW·전장 역량과 경북의 차체·소재·배터리 제조 기반을 연계하면, 미래 모빌리티 산업의 생태계를 구축할 수 있다고 설명했다. 토론에 참여한 기업과 전문가들은 기술개발과 인력양성, 협력 체계 구축을 통해 지역의 중소기업이 미래차 산업의 핵심 파트너로 성장해 나갈 수 있다는 데 공감했다.

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노용석 중기부 제1차관은 "이번 협력 프로젝트가 지역 산업 전환의 우수 사례로 확산되기를 기대한다"며 "정부가 5극3특을 중심으로 지방주도성장을 추진하고 있는 만큼, 중기부도 지역주력산업을 이에 맞게 개편하고 집중 지원하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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