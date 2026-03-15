외국인 투숙객 통역 지원·부상자 전담 관리

소규모 숙박시설 특별점검

서울 중구(구청장 김길성)가 14일 오후 소공동 숙박시설에서 발생한 화재로 이재민 120여 명이 발생한 가운데 지원에 총력을 기울이고 있다고 15일 밝혔다. 구는 15일 새벽 이재민 임시숙소 이송을 완료하고, 같은 날 오전 긴급 재난안전대책회의를 열어 후속 지원에 나섰다.

15일 오전 중구 재난안전대책회의 모습. 중구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 화재 발생 직후 직원 80여 명을 현장에 투입하고, 김길성 중구청장도 현장에서 소방·경찰 등 관계기관과 대책회의를 진행했다고 밝혔다. 소공동주민센터에 임시대피소를 즉시 마련했으며, 외국인 투숙객이 많은 점을 고려해 통역 자원봉사자와 외국어 가능 직원을 배치했다.

임시숙소 4곳을 긴급 확보해 구청 버스로 이재민 이동을 도왔으며, 비상식량세트·담요·물·간식 등을 제공하고 임시숙소에 전담 직원을 배치해 밀착 관리하고 있다.

부상자 지원도 이어지고 있다. 병원으로 이송된 4명 중 경상자 1명은 퇴원했으며, 나머지 3명은 중상 2명·경상 1명으로 확인됐다. 구는 각각 전담 직원을 매칭해 지원 중이다. 현장 감식 이후에는 구청 버스로 투숙객들이 개인 짐을 찾을 수 있도록 돕고, 외교부와 협력해 외국인 관광객의 안전한 귀국도 지원할 예정이다.

구는 16일부터 게스트하우스 등 소규모 숙박시설을 대상으로 화재 안전 특별점검을 실시하고, 전체 숙박업소에 화재 예방과 안전관리 강화를 요청할 계획이다.

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김길성 중구청장은 "외국인 관광객을 포함한 이재민들이 불편을 겪지 않도록 대응과 지원에 최선을 다하고 있다"며 "관계기관과 협력해 피해자 지원과 안전 점검을 철저히 진행하겠다"고 밝혔다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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